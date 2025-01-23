饗饗旭集爆滿、房市熱銷、特斯拉雙B滿街跑 他不解：台灣真有窮人？

台灣人真的很有錢嗎？還是僅為表面上的「精緻窮」？近日有網友於Dcard上好奇發問「台灣真的有窮人存在嗎」，此文一出引發諸多網友們熱烈討論。

原po發文表示，「饗饗旭集每天爆滿，2、3千萬的房子一直買、特斯拉雙B滿街跑」，就連Dcard上許多討論區也出現社會新鮮人說自己年收100萬以上，還有人認為年收300萬只能窮養小孩。

文章底下有人留言認同原po看法「真的沒有窮人，我ig限動打開一堆人每天就是海底撈、屋馬、旭集，不然就是在國外滑雪」、「我身邊都是呀，每個月吃三次以上fine dining均消6000起跳的人一大堆」、「新鮮人年收應該不只100萬up了，科技板年薪沒個2、300萬會被笑欸」。

還有人說「我也有同感，整天說不景氣什麼的，結果路上都是雙B，房子一直蓋，重點都有人買，然後高級餐廳一家比一家難訂位」、「只能偶爾奢侈一下討女友開心啊，當然爆滿」。

但也有人認為大多數人是精緻窮，只看現在不看以後。「用自己的見聞去斷定沒有窮人非常不負責任」、「貧富差距其實滿大，從一點點小細節多少能判斷出，這個人是有一點錢還是沒錢」、「我覺得問這種奇怪問題的人要不要去一趟育幼院、家扶中心或是做志工看看一些人，你會哭」。

其他人則說「社群軟體大家只會發過得好的樣子，所以就是偏差樣本啊，不然我吃便當也要po給你看嗎」、「吃饗饗旭集不見得是有錢人啊，只是願意把錢花在吃的或是嘗鮮，就跟人人拿iPhone一樣」、「我們吃大餐是省省的計畫一個月一次來犒賞自已，這個難道有什麼問題？」、「其實只要不買房子，沒有什麼人真的窮到要算著錢過日子」。