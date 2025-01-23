「通膨跟人口高齡化」2個社會結構重大變遷！ 達人：不投資只靠工作將一路做到老死

最近幾年的台灣，出現兩個社會結構的重大變遷，分別是通膨加劇以及超高齡社會，先分別簡單說明一下近況。

通膨加劇：2008年大規模QE引起通膨效應，2020年再擴大QE引發更大的通膨潮，導致股債齊揚大爆發，生活所需成本也跟著沒有天花板，每個人越花越多錢。 超高齡社會：2025年正式邁入超高齡社會，總人口超過20%都在65歲以上，加上台灣人平均壽命已經高於80歲大關，這會影響社會結構，也會導致退撫機構崩潰。

第三人生是永無止盡的輪迴？

簡單來說，這是因為高齡化、少子化趨勢，再加上政府基金操盤效益不佳，因此繳錢的人變少，如果退休族越來越多，除了政府無法扶養之外，缺工也造成社會勞動力不足，所以其實退休族與在職勞工的對立面其實毫無意義，甚至是年改或提高任何退撫基金的提撥率也沒什麼實質意義，重點還是在於操盤績效能否對抗與日俱增的高通膨，只要政府操盤績效越來越好，那麼國民退休生活就沒問題了，只要認真工作繳錢給政府操盤，老了退休就能享受愜意的生活，不過現實往往相反。

目前實況就是退休族持續被年改，因此收入減少，至於少子化趨勢導致缺工，當然也等於退撫基金的投資收益必須更高，因為退休金除了要面臨高齡風險，另外就是績效必須越來越高才能追上通膨，但這哪有可能？國安基金也經常爆出內線交易案，不肖投信業者結合市場主力聯合炒股，最後用全民退休金來幫忙抬轎主力獲利，所以想靠政府穩定投資分紅，這算是奢望，雖然不至於做不到，但長期來看也非常困難，否則詐騙也不會這麼猖獗對吧？如果國家退撫機制令人安心，詐騙也很難騙到什麼錢，因為詐騙賣的是「不安」。

那麼政府又推出什麼制度呢？已經出現的就是新制勞退基金，或者勞退自提6%，避免財政困難，但這些無論如何，還是等於拿錢政府代操，但政府除了自己操盤之外，有一部分的資金都拿去給外部投信代操，必須支付高昂的管理費，另外是存在國安基金的五千億，這些錢就是專門拿來幫台股護盤，等股市回穩就會出場，所以國安基金在多頭行情就是空手，崩盤進場護盤到反彈就必須離開，換句話來說，國安基金賺錢也只能崩盤抄底而已，而平時則必須空手維持資金水位，等著被通膨吃掉實質購買力。

另外即將執行的就是加薪及第三人生，加薪很簡單，就是跟著市場最低生活水平走，當然也能增加政府稅收，進而帶動通膨健康成長。至於第三人生就要回歸到上面說的少子化與高齡化，政府除了持續年改退休族的錢，第三人生就是找大學院校合作，重新訓練已經退休的長者新技能，就能讓退休族重新回到職場，一來是補上社會勞動力不足的缺口，二來是政府退休基金壓力也會變小，甚至還能增加更多收益，年改名義也能名正言順，把大家退休金壓縮變少後，再告訴大家可以重返職場工作賺錢，就不必擔心沒錢了。

辛勤工作一輩子卻迎來一場世紀大騙局？

想一想，這是不是一個無限輪迴？再說一個理想一點的情況，即便都沒有任何年改，而且國家退撫基金穩定分紅給退休族，但最大是生活開銷的通膨，目前包含食品、住宅、醫療都維持高度通膨年增率，而且遠遠超過整體平均的2%，即便政府砸錢照顧大家，實際上還是不夠花用。所以第三人生就是一個騙局，在退休族年輕時，政府告訴大家只要認真工作，老了就不必擔心，政府負責養大家。而軍警消教也是如此，進入門檻或辛苦程度相對高，因此政府承諾退休待遇高，但隨著年改一年一年下調所得替代率，越晚離職就領越少退休金，導致在職的公務人員不敢退休，本來承諾「辛苦20年」就能輕鬆後半段人生，突然又變成25年，或許未來高齡化趨勢之下，又會變成30年...

退休金給付的規律，就是大概在大家死亡前十年才能退休，過去65歲退休的前提是大家活到75歲而已，退休金結構都只能養大家十到十五年而已，活太久就會侵蝕其他人的退休金，不過現在平均壽命已經來到80歲大關，你覺得法定退休年齡怎麼可能不延後？政府還會不斷利用加薪來提高提撥率，按照退休金結構來看，將來大家屆退年齡很有可能來到70歲，如果越活越久，當然就要工作更久，因此政府才推出「第三人生」，讓大家持續工作，而世界通膨已經因為美國大撒幣出現質變，未來通膨肯定會更加嚴重，這正好能逼出退休族重返職場，另外也讓滿手資產的有錢人更加有錢。

結論

接下來大家如果只想靠工作而不投資，那麼很抱歉，就準備工作到老死，因為通膨會搞死你。至於有在投資的則是恭喜，因為你的資產將受惠通膨而大幅成長，就可以更早離開職場，因為通膨會幫你生出更多錢來。還記得古代金字塔怎麼蓋嗎？就是上層持續壓榨底層或罪犯施工，而上層越來越爽，底層做到死，拉到現代也是挺有這種氛圍的，這就是資本主義的金字塔，想往上爬就要握有資產，才有話語權。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：第三人生是大騙局？兩個社會結構變遷會讓你一路做到死！