美利率震盪緩降 全天候債券策略勝出機率高

川普就任後新政策齊發，眾所矚目的關稅政策，對中國大陸部分並未立刻實施，但對加拿大與墨西哥的25%關稅可能自2月1日起生效，美債殖利率雖在川普宣誓就任後進一步走低，但在政策面影響下，短期內仍較為震盪。野村投信表示，根據2023年美停止升息以來的債市表現，當面對利率走勢較波動時，兼顧多元布局以及靈活調整的全天候債券策略，有望掌握債市脈動並提升投資效益，表現更優於集中在單一債種。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，過去投資觀念可能會認為，降息年就是要買長天期公債，但以歐洲與美國皆啟動降息的2024年為例，彭博美國20年以上公債指數年度報酬率卻是-7.98%，同期間彭博美國綜合債券指數則上漲1.25%。仔細拆解美債殖利率各個區間，美國自2023年10月確定停止升息後直至2024年底，利率已經從高點降息4碼，美債殖利率整體趨勢雖然向下，但期間內波動劇烈，長天期公債與殖利率敏感度相當高，若將美國10年期公債殖利率走勢劃分成上升、下降階段，在殖利率彈升期間，長天期公債跌幅慘重，如果可以順勢操作，轉換到美國綜合債，則可以大幅減輕跌幅，甚至有望逆勢上漲。

張繼文進一步補充，在震盪的多頭市場當中，單一債種難以闖關到底，因此投資並無單一處方，而是對症下藥，採用更加靈活的投資策略顯得尤為重要，通過多元化債券配置，在合適的時機布局有潛力的債種並順勢操作才是解方。

野村全天候環球債券基金（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林詩孟指出，自2023年10月美國停止升息以來，美國10年期公債殖利率走勢震盪起伏，主要原因在於美國通膨具有韌性，經濟數據也優於預期，投資人對於聯準會未來利率政策的預期不是過於樂觀，就是轉趨悲觀。川普的政策方向是刺激美國經濟，包括吸引外國企業增加在美國投資設廠以及減稅等均有利美國經濟，但移民與關稅的政策則可能造成通膨壓力，預期聯準會的貨幣政策將更具彈性。現階段的投資策略宜採多元債種配置，聚焦在高品質的信用債，並從中挑選收益較高的標的。