2025年債市「蛇」來運轉 多元分散將成致勝關鍵

美國聯準會去年9月降息以來，債券殖利率走勢不跌反漲，意即投資債券的投資人在降息之後進場布局，投資成果表現普遍不如預期。但隨著近期美國核心消費價格指數（CPI）年增率降至3.2%，為6個月來首次回降，月增率僅0.2%，優於市場預期的通膨數據亦帶動美債市場回穩，美國10年期債券殖利率聞訊大幅回降。

展望後市，滙豐投信認為，市場短期仍將圍繞在川普關稅政策的不確定性，以及2025年聯準會的政策指引上，預期波動性將會加大，因此分散投資區域與債種將成2025年債市投資的致勝關鍵。

滙豐環球高入息債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息）產品經理顏誌緯進一步指出，本波債券殖利率的彈升成因相當複雜，其主要原因有二，一是來自於川普2.0的施政方針可能帶來的再通膨風險；二則是市場對於降息幅度預期改變的重新訂價。因此，儘管近期通膨報告對於穩定市場信心有短線激勵效果，惟聯準會未來仍將滾動式觀察就業與通膨數據作為降息路徑的依據。建議投資人在這樣的情境下，債市投資更應朝向多元化的配置布局策略。

若再觀察本波聯準會降息、殖利率彈升期間，即便美債波動性較高，反觀歐債則是逆勢走升。加上目前全球已有過半央行啟動降息循環，像是歐洲、加拿大等降息次數與幅度相較聯準會更為積極，顯示全球央行貨幣寬鬆的資金浪潮並未改變，足見2025年分散投資全球債券的重要性。滙豐環球高入息債券基金為全球複合式債券基金，投資組合涵蓋歐洲、美國及新興市場，能夠靈活配置投資級與非投資級債券，該基金透過分散投資區域與幣別，更能規避單一區域的經濟風險。