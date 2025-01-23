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地球上最潔淨的地方！黃仁勳首次參觀台積電廠房「神聖機台」曝光

聯合新聞網／ 天下文化出版
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。中央社

台積電是輝達長期成功的關鍵因素，但這段關係的起步階段並不順利。1998年初，台積電製造流程末端的化學製程出錯，導致很多晶片短路，結果半數以上的晶片因此報廢。

這個錯誤幾乎毀了輝達，因為他們已經把大部分營運資金投入生產這批晶片。

為了自救，輝達只能把股權賣給製造電路板的合作夥伴。「那次，我們也差點破產，」迪爾克斯說：「是真的破產，不是說說而已。」

本文出自《黃仁勳傳》
本文出自《黃仁勳傳》
輝達和台積電的關係終究禁得起時間考驗，創造雙贏局面，特別是輝達的晶片設計愈來愈複雜。

和台積電合作，對黃仁勳個人來說別具意義，他因此有機會返回自小闊別已久的臺灣。

1990年代末，黃仁勳第一次參觀台積電廠房；那簡直是地球上最潔淨的地方。他穿上鞋套、手套與頭套，進入空氣浴塵室，站在腳踏黏墊上，舉起雙臂，讓頭頂的風扇吹過全身。

防塵衣在風中飄動，身上的棉絨、毛髮、灰塵、皮屑、塵土、汙垢等都被徹底清除乾淨，之後通過氣鎖室，才能踏入機房。

在此，溫和的氣流持續不斷從天花板吹向有開孔的格狀地板，神聖的曝光機以緩慢、肉眼看不到的製造循環，在鏡面矽晶圓蝕刻相同的圖案。如此精密的製程無人敢觸碰，就算是一個腳步也可能造成干擾。

過了數週，一層又一層的電路結構堆疊完成後，晶圓就被鑽石線鋸切割成一個個獨立的晶片，送到下游廠商進行封裝。景氣好的時候，台積電一年可生產數千萬顆晶片。

（本文出自《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》作者： 史帝芬．維特 譯者：廖月娟、林俊宏)

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