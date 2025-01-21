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每月7千孝親費喊漲！ 35K小資女發愁「吃緊」網一面倒不挺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名小資女近日在網上發文，認為孝親費調漲讓她經濟壓力很大。 示意圖／ingimage
一名小資女近日在網上發文，認為孝親費調漲讓她經濟壓力很大。 示意圖／ingimage

大環境通膨不減的情況下，連每個月要給的孝親費也跟著漲價嗎？一名台北女子近日發愁爸媽跟她要求調漲孝親費，新的一年從7千元漲到8千元，她感嘆扣掉自己日常固定開銷後，財務變得非常緊繃。

原po在Dcard發文表示，她吃住皆在家裡，偶爾帶便當，之前的學貸爸媽全付了，目前剛出社會不久月薪為35k~40k，她想問大家「孝親費給家裡多少合適？」

她表示，月薪再扣掉醫療保險、儲蓄險等電話費後，僅剩1-2萬左右可以運用，還要再拿一半做備用金的儲蓄，覺得收支有點吃緊，難道「薪水沒有漲多少，但家裡覺得逐年增加是應該是正常的？」她猶豫是否要直接跟家裡講壓力很大，希望孝親費照舊。

然而此文一出大多數網友們留言不挺原po，「台北租屋隨便都破萬，可以查查附近行情價」、「如果出去住的話，最少也要2W起跳，所以我覺得2W以內的孝親費都算合理」、「妳35K的薪水，扣除8K還有27K，再扣除7K生活費，20K可以用作儲蓄醫療保險備用金，並不是完全存不到錢」。

「台北套房保守估計一個月$12,000，水$100，電一度$5」、「多1000而已我以為多5000咧」、「學貸5000/外食8000/房租10000/水電另計，妳自己想想」、「以妳的收入根本沒資格繳那些保險」、「我住新竹給14000，各給7000，現在換公司回新北家裡住一樣給這樣，差1000其實還好」。

不過也有其他人緩頰勸她「要多少貼補家用應該要有共識而非單方要求，多多跟父母討論看看吧」、「先跟家人說，看能不能少點孝親費，因為先投資理財，日後才能多給孝親費」、「想辦法提升月收入，檢視投資配置吧」。

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