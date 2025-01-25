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求生存！黃仁勳妙喻和英特爾「特殊關係」：像湯姆貓與傑利鼠

聯合新聞網／ 天下文化出版
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。中央社

為什麼昇陽、視算科技等大企業不願意投資個人電腦遊戲的硬體？關於這個問題，克里斯汀生是第一個真正解釋明白的學者。

他認為，不是因為這些大企業討厭遊戲玩家，而是因為和工作站相比，遊戲硬體的利潤太低。

而且，不管產品成功與否，這些遊戲玩家一開始就對公司的利潤幾乎沒有什麼影響。

本文出自《黃仁勳傳》
本文出自《黃仁勳傳》
但是，把個人電腦遊戲的市場讓給輝達，是那些工作站大廠犯下的致命錯誤，就像通用汽車在幾十年前無視本田。

輝達就像是販賣低利潤產品給青少年的本田，如果這個類比成立，明天輝達或許就會超越昇陽和視算科技的工作站事業。

有時，黃仁勳甚至會對核心主管團隊說，輝達可能動搖英特爾的霸主地位；當時英特爾可是全球市值最高的公司。

同時，輝達在英特爾的地盤上採取撤退戰略以求生存。

「直到今天，我們都不跟英特爾競爭，」黃仁勳在2023年描述，輝達和英特爾的關係就像湯姆貓與傑利鼠。「他們一靠近我們，我就拿起晶片趕快跑。」

根據克里斯汀生的理論，輝達應該販賣一些英特爾不會想做的另類產品，瞄準英特爾不想服務的客戶。

「黃仁勳那時就告訴我們，有朝一日，輝達可能比英特爾還大，」柯克回憶說：「這只是策略問題。」

（本文出自《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》作者： 史帝芬．維特 譯者：廖月娟、林俊宏)

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