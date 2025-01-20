三個「窮人特徵」…沒時間觀念、過於關心他人、精緻窮！ 阿格力：趕緊改掉

三個窮人特徵，如果有一定要改掉！

1.沒有時間觀念

時間就是金錢，假設...花時間去排隊為了省錢，但省下來的錢可能都省不到基本薪資；尤其有些人還去代排，假設領個一兩千，可能跟基本薪資算換起來也沒有比較賺。

2.精緻窮

花錢大手大腳，現在很多人其實也沒什麼錢，但一定要出國、要背精品包；如果是有錢的前提下當然沒關係，但沒錢還硬要表面看起來過得很好，也不會改善你的階級。

3.過於關心一個人

譬如：關心阿格力各種動態，常在底下留言酸言酸語：「是否在炫富」？

花很多時間在關心別人，就代表沒有在精進自己，怕被別人超越；如學生時代時候自己沒念書，還叫同學「不要念書，因為我也沒念」！

這樣子其實不會讓自己更好。

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