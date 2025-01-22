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在白人管理的美國科技業工作 張忠謀和黃仁勳出現「竹子天花板」

聯合新聞網／ 天下文化出版
台積電創辦人張忠謀（左）、輝達執行長黃仁勳(右)。圖/聯合報系資料照片
台積電創辦人張忠謀（左）、輝達執行長黃仁勳(右)。圖/聯合報系資料照片

張忠謀畢生都在半導體領域打拼。1931年他在中國浙江出生，十八歲赴美留學。

在德州儀器（Texas Instruments）任職期間，他一直是相當成功的高階主管，然而在1970年代，他遲遲未能晉升到最高職位；有人認為這是出於反對亞裔的種族歧視，他才遭到冷落。

後來，張忠謀搬到臺灣執掌台積電。台積電在他的領導下，成為亞洲最大的科技公司。

本文出自《黃仁勳傳》
本文出自《黃仁勳傳》
張忠謀和黃仁勳第一次通話就很投緣。

「當時他們公司的規模很小，差點破產，」張忠謀說：「我是老一輩的人，掌管一間規模龐大的公司。

但我發現這個年輕人真誠、坦率、有話直說，我們聊得很開心。」兩人很快就簽訂合約，成為合作夥伴。

張忠謀和黃仁勳有很多共通點。兩人都是華裔移民，在當時幾乎全由白人管理的美國科技業工作。

和美國人口比例相比，矽谷科技公司的亞裔員工比例偏高，但亞裔高階主管的比例則明顯偏低。

2010年，亞裔美國人僅占所有管理職位的0.3％，卻占美國技術勞動力的5％以上。管理顧問玄珍（Jane Hyun）以「竹子天花板」（Bamboo Ceiling）來形容這樣的現象。

我問黃仁勳對「竹子天花板」有什麼看法，他似乎不在意這個問題，我感覺他對身分政治沒什麼興趣。

「當時我是唯一的華裔執行長，」他說：「以前我沒想過這樣的問題，現在也不會去想。」張忠謀則完全拒絕討論這個問題。

（本文出自《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》作者： 史帝芬．維特 譯者：廖月娟、林俊宏)

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