驚喜！留語音訊息沒回應…這次電話終於接通了 張忠謀親call黃仁勳

輝達的Riva顯卡供不應求，歐洲供應商的產能已無法應付，黃仁勳於是開始尋找其他供應商。

眾所周知，全世界最好的獨立晶片製造商是臺灣積體電路製造公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation，縮寫為TSMC），簡稱台積電。

本文出自《黃仁勳傳》 台積電座落於臺南的大規模廠房，製造出全球一大部分的晶片。台積電不設計自己的晶片，只為輝達這樣的公司代工製造晶片。

這種獨立的「製造廠」興起，引發運算創新的浪潮，讓業界得以嘗試突破性的設計。

台積電以極高的精準度和絕佳效率完成訂單，這是嚴苛企業文化的產物。

員工用「軍事化」來形容等級分明的企業結構，遵循「九九六工作制」，也就是早上九點上班，晚上九點下班，每週工作六天。

黃仁勳積極聯繫台積電，但一直沒能搭上線。他留下一連串語音訊息，都沒收到回應，於是親筆寫信給公司董事長張忠謀。寄出後，他想這封信也許會石沉大海。

但過不久，黃仁勳接到一通電話。那時是週五傍晚，很多員工開始打電動。

「辦公室很吵，我接起電話時，員工還在吵吵鬧鬧，」黃仁勳說：「於是我說：『各位，拜託安靜點，張忠謀打電話來了。』」（根據馬拉考斯基的說法：「實際上他說的是『他媽的都給我閉嘴，我在跟張忠謀通電話』。」）

（本文出自《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》作者： 史帝芬．維特 譯者：廖月娟、林俊宏)