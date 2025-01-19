連基本會計都不懂？ 輝達董事曝黃仁勳非天生企業家…對商業書卻如數家珍

儘管黃仁勳似乎很適合這個角色，但他一開始並不是天生的企業家。他沒受過正式的商學教育，有時候連基本的會計概念都搞不清楚。「一開始有很多事情他都不懂，」輝達董事田屈•卡克斯說。

但是，他可以學，而且他真的非常好學。為了自學，他認真閱讀所有重要的商業書籍。「他從來不在自己的辦公室工作，」一位員工告訴我：「那裡是他的書房，書滿四壁，都是商業書。」

本文出自《黃仁勳傳》 從文學角度，甚至從大眾市場來看，黃仁勳並非博覽群書之人。

矽谷人喜歡的書，像是艾茵•蘭德（Ayn Rand）的《源泉》（The Fountainhead）、以撒• 艾西莫夫（Isaac Asimov）的《基地》系列（Foundation），以及道格拉斯•亞當斯（Douglas Adams）的《銀河便車指南》（The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy），他一本都沒看過。

事實上，黃仁勳告訴我，他完全沒讀過科幻小說，只記得自己滿喜歡的小說家是保羅•科爾賀（Paulo Coelho）。

他對商業書卻是如數家珍，相關知識淵博如百科全書。

德懷特•迪爾克斯說，黃仁勳曾和一名主管就輝達產品的定價爭論不休。

「那個人是企管碩士，但沒讀過任何和訂價有關的書籍，」迪爾克斯說：「但黃仁勳可能已經讀了十到十五本。」吵到一半，黃仁勳叫停，要這位企管碩士列舉他最喜歡的三本關於訂價的書。

那人支支吾吾，一本都說不出來。黃仁勳說出他最喜歡的三本，告訴這名主管，等他讀完，再來討論。

（本文出自《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》作者： 史帝芬．維特 譯者：廖月娟、林俊宏)