「自己賺多少花多少」大學生存款僅2萬很焦慮 過來人建議1事很重要

大學四年是不少人最珍惜的時光，部分學生會選擇打工提早理財，也有人選擇專心地充實自己的生活。一名網友在Dcard發文抒發心情，表示存款不高，而自己又容易焦慮金額數目，詢問大家有沒有調適的好方法。

原PO表示看著自己的存款只有兩萬塊，就會覺得想做什麼都被束縛著。他透露自己目前沒有打工，僅靠生活費省吃儉用，雖然曾經有打工過蠻長一段時間，但都是賺多少花多少，所以沒有特別存錢。他說自己是一個存多少錢都會認為不夠的人，想知道現在大學生基本上存款都要多少。

貼文曝光後，網友紛紛回覆，「說真的大學是一段很珍貴的自由時光，你可以趁著年輕有時間，去做自己想做的事」、「現在生活太多花俏的花費了，真的很難存錢」、「大學階段不用在意存多少錢，沒要買房買車，之後有持續在工作，能顧家顧自己就好」、「目前大一存款一萬，別焦慮了吧，活得開心就好」、「家裡無負債的話，賺多少花多少就好，不要在該享受人生的時候浪費時間去打工存錢」。

也有人建議，「我覺得投資真的蠻重要，你可以去研究一下」、「如果你想要控制自己但又很難做到，那你就想辦法讓自己有部分資金是不能運用的，我就是用存ETF的方式」、「我認為扣除你的生活必需，其他存下來就是你應該有的存款，畢竟每個人的情況不同，沒有一定的標準」、「我覺得有理財的觀念，再加上也許可以嘗試寒暑假打工，就很不錯了」。