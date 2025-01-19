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「要不要來杯咖啡？」 瑞典靠「Fika文化」讓職場對話不會演變成衝突

聯合新聞網／ 商周出版
在Fika文化的訓練之下，瑞典人能夠傾聽別人的意見。 示意圖／ingimage
在Fika文化的訓練之下，瑞典人能夠傾聽別人的意見。 示意圖／ingimage

根除貪污腐敗不是只依賴法律或制度層面的體系就能實現。更準確地說，貪腐的發生並不是因為相關法規的缺失，想徹底根除需要國民成熟的公民意識作為後盾才能達成。

特別是像前面提到的，需要相當果斷的制度改革，同時國民也必須能夠接受這種制度改革，才有可能一舉消除長期以來在瑞典人民之間流傳的一種文化或慣例。

在制度的接受能力方面，瑞典在文化上也做好了充分的準備。瑞典有一種「Fika文化」。所謂Fika是指一杯咖啡配上麵包或餅乾的短暫休息時間。

本文出自《晶片、能源、巧克力》
本文出自《晶片、能源、巧克力》
Fika 源自古瑞典語「kaffe」， 意思是咖啡。瑞典人在日常生活中最喜歡的用語是：「Ska vi fika？」意思是：「要不要來杯咖啡？」據說瑞典人每天至少會說兩次這句話。

更重要的是，你可以邀請任何人一起Fika。Fika文化為人們提供一種交流的機會，讓人們可以在工作職場等組織內，不分職位高低一起享用茶和麵包，聊一聊各自想說的話。

Fika是所有員工共渡的和睦文化，不是基於親近的人之間「物以類聚」的文化，而是基於「我們」的概念，每個人都能相處融洽的文化。

有了這種文化，讓上司、員工和同事們可以自由談論工作或私人問題。因為不是一個氣氛嚴肅的會議，而是一種極其隨性的下午茶式談話，不會情緒激動，也不需要立即得出結論，因此，對話幾乎不會演變成衝突。

此外，不同於組織層面上因出現重要議題而舉行的會議，隨時形成的Fika文化提供了與多人討論的機會，進而能在事前對關鍵成員之間的溝通模式有所了解。

好比說，對一些人而言，「讓我們再考慮一下」這句話也可能意味著「我不感興趣」。有些人說「我也喜歡這個想法」時，並不是真的喜歡，而是出於考慮到對方的感受才這麼說。

當我們與某個人實際交談時，經常遇到因為無法理解對方說話的風格而產生誤解的情況，以至於發生不必要的問題。

在Fika文化的訓練之下，瑞典人不僅能夠傾聽別人的意見，也能夠在不被誤解的前提下，向別人傳達自己的意見。

（本文出自《晶片、能源、巧克力》作者：朴正浩 譯者：張亞薇 )

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