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《乖女孩》你不論要我做什麼事情！我終究都會照做 而這是很純粹的需要

聯合新聞網／ 若鯨
圖／車庫娛樂提供
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一位自動機器化公司的執行長（妮可基嫚 飾）與年輕的實習生（哈里斯迪金森 飾）外遇，此舉讓她將其事業與美好的家庭，暴露於危險中。

做自己 被理解之後 而依賴！

圖／車庫娛樂提供
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妮可基嫚飾演的執行長，在職場中是需要領導他人的角色，但她內心的深處最根本的自己，與職場的角色完全相反，她需要被他人「支配」。

她無法「做自己」...

職場上沒有辦法，那家庭呢？

老公無法滿足她內心的特殊性僻好，即便她有試著想執行；導致身心「長期處於壓抑」且無法釋放的狀態。

碰上年輕的實習生後，她自此無法抗拒，陷入他的控制及指揮；這是職場中身為執行長的她及在家庭生活中，無法獲得的「嗜好」。

知道這樣不對！但身體卻又誠實的不得了。

嘴巴上不斷反駁，卻又極度渴望這樣的關係。

並非病態 只是常人無法理解

圖／車庫娛樂提供
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因為常人無法理解執行長的行為，而她就成了病態；她也認為這樣會傷害年輕的實習生。

但年輕的實習生從不這樣認為，他覺得這是「雙方同意」而進行的遊戲。

不該有這麼多世俗的考量，是很純粹的需要。

職場 家庭 關係 性

圖／車庫娛樂提供
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電影點出也試著想探討許多問題，現代人的壓抑無法做自己，會衍生出更多的問題出來。

人的內心非常複雜，與其追究真實的原因，還不如就誠實認清自己。

因為既定的事實無法改變，那去找尋原因也是多此一舉。

這是一部顯性呈現「僻好」，又能說是「找尋自己」的電影，只是演繹的方式是用性來呈現。

很商業，很描繪真實內心世界的壓抑；觀眾喜不喜歡？

能這樣說如果懂那種需要被支配或自己是那樣的人，肯定會很愛這部電影。

◎本文內容已獲若鯨授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

外遇 老公 職場 電影

若鯨

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