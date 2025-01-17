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《乖女孩》你不論要我做什麼事情！我終究都會照做 而這是很純粹的需要
一位自動機器化公司的執行長（妮可基嫚 飾）與年輕的實習生（哈里斯迪金森 飾）外遇，此舉讓她將其事業與美好的家庭，暴露於危險中。
做自己 被理解之後 而依賴！
妮可基嫚飾演的執行長，在職場中是需要領導他人的角色，但她內心的深處最根本的自己，與職場的角色完全相反，她需要被他人「支配」。
她無法「做自己」...
職場上沒有辦法，那家庭呢？
老公無法滿足她內心的特殊性僻好，即便她有試著想執行；導致身心「長期處於壓抑」且無法釋放的狀態。
碰上年輕的實習生後，她自此無法抗拒，陷入他的控制及指揮；這是職場中身為執行長的她及在家庭生活中，無法獲得的「嗜好」。
知道這樣不對！但身體卻又誠實的不得了。
嘴巴上不斷反駁，卻又極度渴望這樣的關係。
並非病態 只是常人無法理解
因為常人無法理解執行長的行為，而她就成了病態；她也認為這樣會傷害年輕的實習生。
但年輕的實習生從不這樣認為，他覺得這是「雙方同意」而進行的遊戲。
不該有這麼多世俗的考量，是很純粹的需要。
職場 家庭 關係 性
電影點出也試著想探討許多問題，現代人的壓抑無法做自己，會衍生出更多的問題出來。
人的內心非常複雜，與其追究真實的原因，還不如就誠實認清自己。
因為既定的事實無法改變，那去找尋原因也是多此一舉。
這是一部顯性呈現「僻好」，又能說是「找尋自己」的電影，只是演繹的方式是用性來呈現。
很商業，很描繪真實內心世界的壓抑；觀眾喜不喜歡？
能這樣說如果懂那種需要被支配或自己是那樣的人，肯定會很愛這部電影。
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