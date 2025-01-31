用公家信用卡刷8300元買尿布和巧克力！ 她被輿論譴責辭去副首相職務

北歐國家經常成為世界各地觀摩借鏡的對象，尤其是在介紹無貪腐的國家體系時。

在國際透明組織（Transparency International）每年公布的全球清廉印象指數（Corruption Perception Index，CPI）排名中，瑞典、挪威和芬蘭等北歐國家向來都是名列前茅。

本文出自《晶片、能源、巧克力》 北歐國家並非從一開始就沒有貪腐，甚至貪腐程度曾經一度相當高，但在面對國家遭遇戰爭、經濟貧困等歷史危機的過程中，它們不斷努力加強透明度，根除貪腐陋習，最終能夠迎來今日的成就。

我們來看看瑞典的例子。1789年，古斯塔夫三世（Gus¬tavus Ⅲ）統治時期，瑞典在與俄羅斯的戰爭中戰敗，因而失去了當時屬於瑞典領土的芬蘭，面臨重大危機。當時瑞典公職人員的非法行為也達到了高峰。

最終，瑞典軍方發動軍事政變，廢黜當時的國王古斯塔夫四世‧阿道夫（Gustav Ⅳ Adolf），並制定新憲法，為現代君主立憲制奠定基礎。1820至1850年之間發生的一系列變化，是幫助瑞典成為如今這般透明國家的最大契機。

當然，貪腐並不是只靠特定時期的軍事政變和經濟危機就能根除。瑞典在此之前和之後，皆持續做出剷除貪腐的各種嘗試。1766年編纂《新聞自由法》（Freedom of Press Act），是全球首度將資訊揭露的規範納入法令的國家。

這些嘗試從旁證明了瑞典在追求民主國家方面的國家整體能量，在很早以前就已經達到相當的水準。

此後，瑞典政府定期進行反思與檢討。二戰後，考慮到戰亂可能滋生各種貪腐不法，政府率先制定了《資訊自由法》（Freedom of Information Act）。簡單來說，《資訊自由法》的原則是政府必須公開幾乎所有的資訊，正是這部法律成為了當今資訊請求權的先驅。

經過深思熟慮後，瑞典人民似乎認知到為了建設一個沒有貪腐的國家，必須大刀闊斧地採取改革措施，對公職圈的貪腐或不法勾當應嚴懲不貸。

例如，瑞典前副首相莫娜‧ 薩林（Mona Sahlin）使用公家信用卡為侄子購買生活用品的事蹟被揭露後，受到輿論強烈譴責，最終辭去了副首相職務。

據說當時薩琳購買給侄子的生活用品包括尿布和巧克力等，金額約250美元（約新台幣8300元）。

（本文出自《晶片、能源、巧克力》作者：朴正浩 譯者：張亞薇 )