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出社會14年…32歲存款900多萬！資產「3部分組合」曝光：工作儲蓄約288萬

聯合新聞網／ 阿愷存股
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

18歲出社會，這月已經32歲，沒有富爸爸也沒有強大的背景，回頭來看不喜歡讀書提早四年出來工作，用（14年）的工作時間換取本金，也是一個選擇。

目前淨資產九百多帳上獲利150+150萬這幾年領的股利，14年總投入本金約六百多，當累積到一定的本金跟張數，現金流會更有感！每一步的努力都是在對未來奠定基礎。

過年前來更新一下資產狀況，這次有了（年終+分紅）約10萬入帳。

只剩沒幾天就放年假了，也祝大家新年快樂！

900多萬是由幾個來源構成

工作收入+儲蓄

底薪31,000元，加班後約45,000元，月存40,000元

每年儲蓄

6年總儲蓄

投資增值

主要投資金融股，平均股息率與資本增值5%-6%；以複利計算6年內資產應該有顯著成長。

初期投入資本為每年存下的儲蓄（平均每年投入48萬），使用投資回報。

率計算增值效果

初始資金：0（第1年開始存）

投資金額逐年累積，年均6%投資報酬率

預估6年後的資産產值約3,500,000-4,000,000元（股息再投入）

其他資產

儲蓄險解約

將這部分金額投入股市。儲蓄險累積的解約金為200-300萬元。

總資產

將以上三部分加總：

1.工作儲蓄：約288萬元

2.投資增值：約350-400萬元（包括股息、資本值）

3.儲蓄險解約：約200-300萬元

合計：900萬元

900萬並非6年內「賺到」，而是儲蓄、投資回報和儲蓄險累積的結果。

關鍵貢獻點

高儲蓄率（每月強迫存4萬元，年存48萬元）

選擇穩定高股息的金融股，長期持有且再投入

善用資本（如儲蓄險解約資金轉為更高回報的投資）

◎本文內容已獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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