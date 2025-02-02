降低關稅和寬鬆貿易管制都落空 索尼、松下、彭博社撤出英國前往荷蘭

最近荷蘭再度迎來一次絕佳的發展機會。由於英國「脫歐」，許多原本設立在英國的企業都遷往荷蘭。

過去，許多跨國企業在英語國家之一的英國設立了辦事處，並在歐盟開展生意。然而，隨著英國退出歐盟，不可能再享有降低關稅和寬鬆貿易管制等好處，因此荷蘭成為新的替代對象。

本文出自《晶片、能源、巧克力》 包括索尼（Sony）和松下（Panasonic）等日本家電企業已經撤出或縮減其在英國的辦事處，並且在荷蘭開設新的辦事處；彭博社（Bloomberg）和探索頻道（Discovery）等媒體集團也已從英國遷至荷蘭。

結合荷蘭獨特的商人特質和外在環境的變化，荷蘭有望繼續保持全球最佳貿易國的地位。

除此之外，在荷蘭方圓1,000公里的範圍內，住著2億5,000萬名最富有的頂級消費層。

而荷蘭最具代表性的鹿特丹港擁有歐洲第一、世界第十位的物流量。荷蘭國土雖小，但絕對不容小覷，它的貿易額和出口量都高居世界第六。

這就是為什麼觀察荷蘭商人又要從哪裡取得商品，以及賣向何方，是一件饒富趣味的事。

（本文出自《晶片、能源、巧克力》作者：朴正浩 譯者：張亞薇 )