朋友想買房直言「蛋白區」壓力還好！ 板橋平民女驚：竟然是大直或內湖？

前幾天跟一位朋友討論購屋的問題。

我問她：「這個時間點買房會不會感到壓力很大？」

她信心滿滿地回答：「不會，因為我想買的是蛋白區，又不是蛋黃區，所以壓力還好。」

我好奇地問：「那你打算買哪裡？」

她的回答是：「我想買大直或內湖。」 痾...大直或內湖竟然被視為蛋白區？

信義區俏千金的世界，果然不是我這個板橋平民女所能窺探的。

俗話說，眼界決定了你的世界。

但出身卻又決定了眼界。

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