快訊

專訪／曾豪駒看12強28條好漢 最專注、最嗨、最貼心是誰？

性侵案延燒！麥當勞「美樂蒂聯名」急喊卡 業者2點回應

命名惹議／該利益迴避？以官員命名新物種引學術圈論戰

聽新聞
0:00 / 0:00

美公債迎近20年最佳進場點 首次降息後買進兩年平均漲近二成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

正當全球投資人預期美國聯準會(FED)即將進入降息循環，市場對股市前景一片看好之際，近期美國公布的多項經濟數據則顯示，通膨再起的疑慮，聯準會對未來利率走向也處於搖擺不定的階段，法人表示，全球股市已來到相對高點，加上貨幣政策鴿轉鷹的變數增加，投資人應該要加強風險意識，反觀美國公債，因穩健抗波動特性、當前殖利率優於長期平均，根據歷史經驗，只要是在美國首次降息後買進，24個月後的平均報酬率接近二成。

負責M&G收益優化基金產品經理陳柏翰表示，根據統計，過去40年期間，美國共有六次完整降息週期，而在首次降息後買進美國公債並持有兩年，平均報酬率是19.3%，歷史最高報酬率甚至超過四成，顯示美國公債在降息週期中，是相當具有競爭力的投資標的之一，同時，公債穩健抗波動的特性，更是適合做為投資人2025年的核心資產配置。

負責M&G收益優化基金產品經理陳柏翰指出，雖然美國從去年第4季以來，已降息三次，但近期多項數據，如1月公布的非農就業數字出乎意料強勁，引發聯準會原本鴿派的態度，出現可能再次轉鷹的疑慮，但長期來看，全球通膨將逐步走緩，利率勢必開始回落，因此，美國公債目前提供的收益水準相當具有吸引力，目前美國10年期公債殖利率約在4.8%，大幅優於過去20年平均值2.6%。

負責M&G收益優化基金產品經理陳柏翰指出，貨幣政策效果需要時間傳導，我們確實看到各國通膨水準顯著下降，然而，高利率一段時間也將影響住房與就業市場，舉例來說，近期美國勞工自願離職率下降，反映他們可能對於就業市場信心下滑，而這些經濟數據皆會影響市場走勢，今年我們認為更需主動且彈性的策略，以因應市場波動。

美國過去六次首次降息後，持有美國公債二年累積報酬率(資料來源：Bloomberg)
美國過去六次首次降息後，持有美國公債二年累積報酬率(資料來源：Bloomberg)

美國公債 降息

延伸閱讀

債券ETF受益人數續創高 海外ETF聚焦美國

美PPI意外降溫 美股振奮 緩和物價上升憂慮

非投等債基金 避險優選

期貨商論壇／永續期 留意風險

相關新聞

吵架要如何贏？ 達人教戰別急於自證：開口心法以「你」取代「我」

吵架要怎麼贏，有一個很重要的關鍵是千萬不要拚命「自證」，尤其是被他人誣陷時。

父母真正的愛…不是幫小孩贊助留學、付買房頭期款！小車：是顧好身體跟存養老金

父母真正的愛，不是將錢花在讓孩子比拚物質、大秀才藝、贊助留學、幫他付買房頭期款，把錢留給自己，存有餘裕的養老金，並照顧好自己的身體，就是對子女最大的恩賜。

市場觀望川普2.0變數 多重資產基金穩健因應

川普將於1月20日再度入主白宮，各界持續關注川普未來關稅與貿易政策，以及對經濟和金融市場產生的可能影響，在觀望態度濃厚下...

日本薪資增幅創33年高 野村：提振日央行升息預期 日股長線仍看好

根據日本厚生勞動省公布的薪資結構基本統計調查，2024年日本正職員工的平均月薪資（不含加班費）年增3.7%，達到33萬2...

Fed鷹派訊號與貿易戰2.0 中信投信：聚焦美企財報、布局亞股宜慎選

美國上周經濟數據表現強勁，引發市場對於聯準會全年降息1碼的預期升溫，加上美國政策不確定性持續干擾市場；中信投信表示，資金...

美公債迎近20年最佳進場點 首次降息後買進兩年平均漲近二成

正當全球投資人預期美國聯準會(FED)即將進入降息循環，市場對股市前景一片看好之際，近期美國公布的多項經濟數據則顯示，通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。