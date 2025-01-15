市場觀望川普2.0變數 多重資產基金穩健因應

川普將於1月20日再度入主白宮，各界持續關注川普未來關稅與貿易政策，以及對經濟和金融市場產生的可能影響，在觀望態度濃厚下，也令近期風險性資產表現波動頻頻。

法人表示，雖然政策雜音可能牽動市場投資情緒，不過在基本面與獲利面仍具支撐下，亦無需過於擔憂，穩健型投資人不妨透過多重資產基金來應對，以跨資產、跨市場的配置來平衡投資組合波動，進可攻、退可守。

觀察投信發行之多重資產基金表現，以規模超過百億元、較具代表性的產品來看，近一年繳出正報酬成績，其中表現最佳的群益潛力收益多重資產基金近一年漲幅更來到21.2%，是產品中唯一一檔漲逾20%的產品，表現亮眼。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，從基本面來看，服務業動能強於製造業，去年12月S&P全球製造業PMI指數由50回降至49.6，服務業PMI指數則由52.1升至53.8，主要區域指數同步回升，其中美國服務業PMI更續創2022年3月以來最高。

整體來看，景氣動能仍屬穩健，2025年全球經濟預期維持穩定增長，主要國家與區域企業獲利亦有望維持成長態勢，以美國為例，市場預估S&P500企業獲利成長率將保持雙位數水準。

徐煒庠進一步指出，在聯準會貨幣政策方面，去年12月FOMC會議決議下調利率一碼至4.25%-4.5%區間，符合市場預期，而為預防未來經濟與通膨變化，最新點陣圖雖顯示下修降息預期，不過降息循環仍將延續。

政策方面，各界關注川普2.0將再掀全球關稅大戰，目前評估若川普政府僅針對部分國家和特定商品課徵關稅，則對通膨影響相對較低，相關政策細節仍待觀察。