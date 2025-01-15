日本薪資增幅創33年高 野村：提振日央行升息預期 日股長線仍看好

根據日本厚生勞動省公布的薪資結構基本統計調查，2024年日本正職員工的平均月薪資（不含加班費）年增3.7%，達到33萬200日圓，創下33年來的最大漲幅。野村投信指出，薪資顯著增長對內需具有直接推動作用。薪資上升能提高消費者的購買力與信心，進而促進零售、服務及其他相關行業的增長，而這些行業的表現也是股市整體健康的重要指標之一。

日銀(BOJ)總裁植田和男去(2024)年曾表示，若日本經濟及物價持續改善的話、將進行升息，未來將繼續關注春鬥動向。日本勞動組合總聯合會日前宣布，2025年春鬥的加薪幅度目標同於2024年、為「5%以上」。日本2024年春鬥加薪幅度為5.10%、是1991年(5.66%)以來首度衝破5%大關、創33年來最大加薪幅度。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，觀察代表日本股市大盤的東證指數走勢與日本薪資成長的關聯，可見1995年至2022年間，日本每年薪資增幅始終未超過2%，甚至在2002年至2013年間多次低於0%。即使偶有增長，幅度也不足1%，長期陷入「通縮」循環，嚴重影響消費者信心，導致股市波動性加劇，整體呈現下行趨勢。然而，這一局面在近兩年迎來突破。2023年，薪資增幅首次突破2%，2024年更躍升至3.7%，東證指數也達到歷史新高。

值得注意的是，2024年春鬥的加薪幅度已超過5%，創下1991年以來的新高，2025年的目標亦保持在5%以上。這顯示工會與企業間的協商力度加大，企業薪資支出預期上升。整體而言，相較於長期低迷的「通縮環境」，持續穩定的薪資增長對總體經濟環境與股市健康發展均具有顯著助益。

野村日本價值動能高息ETF (00972)基金經理人張怡琳分析表示，野村日本價值動能高息ETF (00972)追蹤彭博日本價值動能高息指數為全台首檔結合股息與PBR（股價淨值比）+EPS（每股盈餘）雙動能篩選機制的日股ETF，自2023年薪資增幅突破2%以來，彭博日本價值動能高息總報酬指數上漲約82.5%，遠超過同期間東證總報酬指數的54.5%。

新接觸日股市場的投資人最關注的就是，現在會是好進場點？張怡琳進一步分析指出，根據統計，以彭博日本價值動能高息指數為例，若1~2月份任一交易日進場正報酬勝率高。隨著日企響應新政策的實施及提升資本效率意識的提升，股東回報的潛力將進一步增大，日本公司正朝著更加國際化和投資者友好的方向發展，投資人不妨投資最具改革題材的野村日本價值動能高息ETF (00972)，掌握正處於「現在進行式」的 日本經濟增長與長期發展的日股改革升級紅利契機。

張繼文表示，野村日本價值動能高息ETF (00972)追蹤彭博日本價值動能高息指數，囊括股價有動能、獲利有前景的個股，以及日股特有的公司治理改革紅利，日本企業正在積極的提升股東權益的「現在進行式」。

例如，本田汽車(Honda Motor)與日產汽車(Nissan Motor)有意計劃合併成立聯合控股公司，預計2025年6月達成最終協議，新公司計畫於2026年8月於東京證券交易所掛牌上市。合併後，雙方將共享生產線、批量採購零部件，並合併研發項目以提升競爭力與營運效率。本田將在新公司中扮演主導角色，占據董事會多數席位，而日產的策略聯盟夥伴三菱汽車也可能加入，目前計劃於2025年簽署最終協議。如果合併順利完成，按銷量計算，這將成為全球第三大汽車製造商，僅次於豐田和福斯汽車集團。

消息傳出後，市場對此反應積極，尤其是本田宣布的股票回購計劃更是推動股價上漲。該計劃預計在2025年內回購高達1.1兆日圓的股票，相當於在外流通股數的24%，這正是日本目前正在上演的改革進行式。有別於一般市面上較多的日股ETF大多是投資市值型或特定產業的標的，本田汽車正是00972追蹤指數的第一大成分股，以最近公布的財報來看近四季的股利加股票回購金額達到約6,600億日圓，相較2019年12月底成長179%。