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父母真正的愛…不是幫小孩贊助留學、付買房頭期款！小車：是顧好身體跟存養老金

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
示意圖／Ingimage。
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存好養老金，是給子女最大的恩賜

最近小車的母親跌倒，滿嚴重的，傷到脊椎，無法翻身、坐起，感覺短時間要恢復不太可能，即便恢復應該也無法回到完全生活自理的水準，因此正在研究適合母親的長照方式。

在醫院，即便是住到不用加錢的健保房，看護的支出是省不了的。要請臨時24小時的看護，依等級不同一天大致2800～3500元不等。本國籍看護的優點是能完整轉達醫生及各項檢查結果，也能代替雇主向主治醫師提問與溝通。

缺點當然就是太貴了，貴到其實自己請假去顧還比較划算。然而工作上頂多只能請幾天假去應應急，無法允許我長期請假。加上醫院的陪病椅難以成眠，長期沒有人換手遲早會連照顧者的身體都拖垮，因此，尋求看護支援勢在必行。

在還沒找到適當的長期安置方式前，無論是醫院看護還是居家看護，以一日最便宜的2800元計算，一週就需花費19600元，一個月就要84000元。即便後續找到了外籍看護或是住宿型長照機構，每個月也會多出30000～40000元的固定支出，一年至少36萬元。

所幸小車自己有資產，房貸也有股利支付，加上省吃儉用的母親也存了不少老本，在她發生跌倒意外後，除了擔心身體恢復情況外，不太需要為錢的事情發愁。子女也不用為了節省看護費，在工作與照顧間忙得焦頭爛額。

所以父母真正的愛，不是將錢花在讓孩子比拚物質、大秀才藝、贊助留學、幫他付買房頭期款，把錢留給自己，存有餘裕的養老金，並照顧好自己的身體，就是對子女最大的恩賜。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

外籍看護 子女 母親 醫師 長照 養老金

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