吵架要如何贏？ 達人教戰別急於自證：開口心法以「你」取代「我」
吵架要如何贏
吵架要怎麼贏，有一個很重要的關鍵是千萬不要拚命「自證」，尤其是被他人誣陷時。
其中，最主要的心法就是開口時，以「你」取代「我」。
比方說被別人誣陷拿走不應該拿的東西，千萬不要一開口就：「我沒有。」或者「不是我。」
急於辯解，很容陷入要拿出更多證據的陷阱。對方一出招，你就接招，是會疲於奔命的。
通常面對別人沒有來由的攻擊，有時是沒有辦法拿出具體證據捍衛自己的，如果急於自證又拿不出事證，容易讓自己看起來理虧，位居下方。
這時候反而應該說：「你有什麼證據說我拿你的東西了？」把問題拋給對方。
從防守方變成攻擊方。
這時，需要自證的，就不是你，而是對方了。
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