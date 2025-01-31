屬蛇天生老闆命 這家科技老董登富比世台灣50大富豪

2025年是乙巳蛇年，也是生肖屬蛇民眾的本命年，台灣不少富豪及知名企業家也很多人屬蛇。《搜狐網》命理專欄曾經指出屬蛇的人，天生就有當老闆的命，且非常優秀。

根據報導，生肖屬蛇的人很聰明，也很會賺錢，腦子裡總有一些新奇想法，願意嘗試各種能賺錢的機會，能夠將自己腦子裡的東西轉化為錢財。

而且屬蛇的人個性猶如蛇一樣活靈活現，平時對於投資和理財有著自己獨到的見解，不僅做事圓滑、懂得察言觀色，對市場風向的掌握亦很精準，完全具備當老闆的資格。

有趣的是，某些屬蛇的有錢人或大老闆們仍保持勤儉節約，不會特別去高消費的場所，吃穿也都是最普通的，但實際上私底下早已家財萬貫，他們只是喜歡賺錢的感覺。

聯合新聞網整理以下屬蛇的富豪及企業家名人，讓我們來看看有哪些厲害的商賈巨擘吧。

1917年出生：已故台塑集團創辦人王永慶、富商辜顯榮五子辜振甫

1929年出生：富邦集團創辦人蔡萬才

1941年出生：英業達集團創辧人葉國一、義聯集團創辦人林義守、遠東集團董事長徐旭東 、和泰興業董事長蘇一仲

1953年出生：辜振甫長子辜啟允、艾美特-KY副董事長蔡正富、正崴集團董事長郭台強、新光三越、新纖董事長吳東昇、王品集團創辦人戴勝益、崇越集團創辦人，現任經濟部長郭智輝

1965年出生：前中信金董事長辜濓松次子辜仲瑩、王永慶次子王文祥、Yahoo!奇摩前總經理鄒開蓮

值得注意的是，美國媒體「富比世」2024年公布的台灣50大富豪排行榜中，生肖屬蛇的英業達集團創辧人葉國一，便以17.5億美元（約新台幣584億元）的身價位居第34名。