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月開銷53萬！醫師哥哥狂喊手頭緊 網看開銷戳破想像「真的緊」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享哥哥的每月開銷支出，認為他只是在無病呻吟。 示意圖／ingimage
一名網友分享哥哥的每月開銷支出，認為他只是在無病呻吟。 示意圖／ingimage

如何有智慧、妥善地運用金錢，是所有人一生的重要功課。近日一名網友列出醫生哥哥的每月開銷令他不敢相信也很不解，已經過著相當優渥的生活了，怎麼還會喊出「手頭很緊」，然而更多人看完文章後卻都是一面倒留言指真的「很緊」。

原po在Dcard以「醫師家庭的開銷令人不敢領教」為題發文表示，哥哥是診所醫師，嫂子是公務員，最近聚餐時喊手頭很緊，他和妹妹都覺得哥哥在無病呻吟，但叫哥哥實際列出開銷清單後，還真的令人咋舌。

原po哥哥列出的每月支出清單如下

房貸：12萬

證券投資：6萬

儲蓄險：5萬

基本生活費（日常、教育才藝、油費）：12萬

稅金、保險、健保、孝親：10萬

出國等吃喝玩樂：4萬

車貸與保養：4萬

原po說這樣總共算下來，每個月就得花53萬，真的太瘋狂了。

大部分網友留言指原po真的不懂，「就是可流動的資金比較少，類似住在豪宅裡喊窮」、「其實指的是手上沒現金而已，我爸也常常說手頭很緊，其實就是各種投資，手上的錢、未來的錢貸款砸下去了，我已經聽到不耐煩了」、「有錢人的手頭緊，跟我這種窮人的手頭緊是完全不一樣的意思」。

「家人說朋友有一個投資案，但是手頭緊沒有現金可以跟，但其實她的錢(近億元)都是投到不同的投資案，目前在等待回收而已」、「最討厭無病呻吟的人，先生二姐老師一個月8萬，她先生工程師15萬，無車貸房貸養一個小孩，小孩都讀公立沒有上安親班，因為二姐自己教，一天到晚喊沒錢」。

還有人反諷說，「反正他還可以每月投資11萬，就是還有錢，手頭緊還不是真的緊，不用擔心他」、「第一次聽到證券投資跟儲蓄險算開銷的」、「高收入高消費是必然的啊」、「除了投資，還可以出國吃喝玩樂，那表示根本不緊，不用擔心，說不定是另類的炫富，不然誰會真的算這個給別人看」。

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