0風險…每月爽領4111塊利息、每人皆適用有1770元！ 2025年無腦存款懶人包

農曆新年即將到來，龍蛇轉換之際應該是個蠻讓人開心的月份吧？對你我這樣小小的社畜來說，可以有一段長假好好放鬆休息，搭配年終獎金入袋，有一筆錢可以做投資理財規劃；白話一點說法就是，有錢有假就是爽啦！

延續懶錢包頻道傳統，會選在新的一年開始時分享「存錢懶人包」。不管是薪水、獎金、年終或壓歲錢，０風險無腦存通通都能變大！

畢竟投資有賺有賠，股利是左手換右手，錢錢放銀行這「利息」可是多生出來的。

從2022年開始，台灣和世界上許多國家一樣，為了抑制通貨膨脹進入升起循環，前前後後調升了6次，重貼現率一路從1.125%來到2%。

這數字是2008年12月以來的新高點，儘管美國聯準會2024年9月、11月、12月陸續降息，不過台灣之前升的幅度相對比較小，央行也說短期內不會降。而最直接的影響是貸款利率提高，借錢變困難；例如房貸族、信貸族每月要負擔的利息更多。

凡是都有一體兩面，央行升息也推高了存款利率，應該都有發現，銀行裡的利息錢漲了又漲，入帳時有感多啦！

這集就來分享高利下的「領息小確幸」，把握好時機，2025年人人都可以無腦存錢，月月爽領2,000、3,000元。

查了台灣30多間銀行的牌告利率，基本上相去不遠，以一年期定期儲蓄存款來說，最普遍的數字是1.715%。這是機動利率；固定利率則是1.725%。若參加一些銀行限時推出的特殊專案，利率有機會再高一些些。

假如我們拿出一百萬元來定存（固定利率），那一年後能領到1萬7250元，平均每月加薪1,437元。

如果閒錢放銀行帳戶都不管，那就是以活存計息，目前各銀行利率多在0.8%上下，平均月領666元，跟定存比生財，錢只有一半不到。

雖然選定存利率還不錯，可是資金綁個一年不能動，終究有些麻煩，提前解約利息又會打折扣，所以要推薦懶粉更聰明更賺錢的選擇。

「高利」意思是高利率，「活存」代表資金的隨時動用很彈性。現在幾乎每間銀行都有數位帳戶，都有高利活存，線上開戶超方便，加上競爭激烈回饋很香。那麼該怎麼選呢？

摳摳把2025高利活存懶人包整理好囉，一看就懂：

1.月領1770元攻略（人人適用）

首先是新舊朋友都適用的高利活存排行榜Top10。

今年利率最高的依然是國泰世華青年子帳戶3%，不過得要夠年輕。 亞軍是華南SNY有2.3%，條件還算簡單，刷卡1次（不含簽帳金融卡）就能穩穩領到年底。 排第三名的是王道O-Bnak利率2.10%，有20萬額度誠意不錯。

後面就不一一點名啦，可以自行參考比較。Top10的利率都勝過定存一截，門檻大多蠻容易辦到，不好達成也不用勉強，反正選擇很多嘛 !

也簡單試算了存滿的情況下，平均一個月能領多少錢。

如果是懶人不想開太多帳戶，可以考慮王道O-Bnak，20-50萬之間有1.5%。上海Cloud Bank則是完成小任務，30萬額度內都有2.085%；另外不在表上的將來銀行，5萬元以上有1.5%，金額無上限，適合錢多多的朋友（活動公告至2025年3月31號）。

除了額度，也可以考慮從活動期限來思考，選公告到年底的，整年都免煩惱啦！

前面我用定存100萬元來舉例，平均能月領1437元。如果這筆錢改放高利貨存，除了使用上更自由，利息也更多。

把100萬分別存到國泰青年子帳戶、華南SNY、王道O-Bnak、上海Cloud Ban、台銀數位戶、聯邦New New Bank、一銀iLEO，存好存滿是92萬元，剩下的8萬元全放兆豐Megalite吧。 這樣平均每個月能領1770元。 如果國泰青年子帳戶的年紀不符合，沒關係，就改放兆豐Megalite，剩3萬元再往下存土銀數位戶，最終也能月領1727元。

2.月領4111元攻略（新戶篇）

接下來是新朋友專屬的高利貨存排行榜：

今年利率最高的依然是聯邦New New Bank，利率高達10%，不過期限只有短短的一個月 亞軍是王道O-Bnak，同樣10%，只是它的上限偏低，好在20萬元內有2.1%，也算不錯囉 排第三名的是將來銀行一樣10%，但額度只有5萬元，也只能存30天 至於第四名的富邦數位戶，利率5%，看起來「低一截」，可是人家能存10萬元，平均的月領金額不輸上面兩位缺點是得解任務，嫌麻煩富邦有利率3%的版本，任務難度比較低。

後面就不一一唱名了，可以自行參考比較。新戶畢竟是隻有一次的珍貴機會，肯定要好好把握，別輕易浪費。

雖然銀行為了攬客給高利率不手軟，不過期限通常有點短，額度上限也偏低。期滿之後還值不值得存呢？建議可以搭配前面的新舊戶試用懶人包一起評估。

喔對了，雖然是排Top10，不過有多列到第11名，因為華南SNY的利率不錯，解個小任務能存的時間大延長，也值得推薦。

一樣來做領息試算吧，把100萬元全放高利活存，再搭配新戶特殊福利，月領金額就能更上一層樓。

把100萬元分別放聯邦New New Bank、王道O-Bnak、將來銀行、富邦數位戶、台新Richart、國泰青年子帳戶、凱基karry、彰銀e財寶、台中銀Lolly Bank、遠東Bankee、華南SNY，存好存滿是90萬元，剩下的10萬元可以放王道O-Bnak，超過5萬元的部分有2.1%。 在效益最大化的情況下，平均能月領4,111元。

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