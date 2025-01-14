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年終獎金如何加乘投資綜效？元大建議532分配法則

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
善用年終獎金理財，加乘投資綜效。圖/元大金控提供
善用年終獎金理財，加乘投資綜效。圖/元大金控提供

年終獎金即將入袋，元大人壽歸納出「532分配法則」，聰明運用這筆資金，奠定好的新年開始，妥善運用獎金的50%做為資產配置，利用合適的理財工具「放大」獎金；30%預留為必要性支出，例如小孩註冊費、緊急預備金等；20%用於犒賞自己辛苦一年的消費支出。

台股ETF投資熱潮持續升溫，受益人數屢創新高，對於股市較不熟悉或未能密切關注股市的投資人，元大證券建議可善用定期定額方式穩定存股，或挑選ETF買進一籃子股票，皆有助於分散風險，並能透過配置創造穩定現金流，成為不少投資人長期投資的首選。

元大證券「投資先生」APP累計突破500萬次下載數，自推出以來即受到市場大力肯定，近期推出的新版首頁以及「ETF專區」亦深獲市場好評，顯示投資人有此多元投資需求。

元大投信推出指定基金申購優惠，投資人可從元大投信官網查看最新優惠資訊，以最低1,000元起的小額投資起步，輕鬆參與2025年市場行情，投資人年節期間可透過「元大基金先生APP」及元大投信LINE官方帳號檢視基金、ETF與即時國際行情。

考量整體資產保全及個人家庭的保障，元大銀行、元大人壽雙雙建議將保險納入資產配置的核心，透過保險替投資買一把保護傘，以穩健及長遠的方式進行保障與財務規劃，不但可分散風險，依個別保險商品性質，資產也將可期持續增長，享有保險專屬保障、資產傳承及預留稅源的多重綜效。

元大銀行也限時限量推出美元「財神到」定存專案，即日起至今年3月31日，以新台幣結購1,000美元以上定期存款，即可享有3個月4.8%或6個月4.3%的優惠利率，另推出「好禮成雙」數位行銷活動，數位新戶最高可享新台幣600元回饋。

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