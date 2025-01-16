「商人特質」發揮！荷蘭排名前10大出口非農產品 而是藥品和疫苗

荷蘭是一個農業強國，在過去幾年中取得了飛快的進步。它專注於培育生物能源、生命科學和農業食品產業，這些都是以農產品為本的高附加價值產業。

其中，荷蘭政府正在扶植從海藻中提取生物燃料的生物能源產業。

早在2019年，生物能源在可再生能源發電中的比例已增加到26%。另外，國家也積極投資各種高附加價值產業，例如從農產品中提取原材料的生命科學產業，以及利用資通訊技術來建立農業耕作系統。

本文出自《晶片、能源、巧克力》 然而，即使已擁有這些高附加價值產業，荷蘭仍堅持從其他農業生產國進口農產品之後，再加工並轉售的方式。

這表示在農業發展的過程中，荷蘭也充分運用了本身特有的「商人特質」。

由於這一系列的成就，荷蘭排名前10大的出口產品不再是農產品，而是加工藥品和疫苗。

描述荷蘭的關鍵字「商人」也適用於文化方面。荷蘭以開放、寬容的文化而聞名，許多在其他國家被視為非法的事情在荷蘭卻是可行的，這一點可以從游走世界各地進行貿易的商人身上找到原因。

很可能是因為他們親眼見聞和身歷其境時，體認到自己的文化和價值觀並非絕對，而只是眾多文化中的一種。

肯定並理解對方是貿易能夠順利進行的先決條件，這樣的心態也是不容忽視的因素。

（本文出自《晶片、能源、巧克力》作者：朴正浩 譯者：張亞薇 )