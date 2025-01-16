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荷蘭國土面積僅南韓40% 不靠農民卻憑「1特徵」成全球前兩大農產品出口國

聯合新聞網／ 商周出版
荷蘭之所以被譽為「農業強國」，並不是因為「農民」。 示意圖／ingimage
荷蘭之所以被譽為「農業強國」，並不是因為「農民」。 示意圖／ingimage

事實上，荷蘭之所以被譽為「農業強國」，並不是因為「農民」， 而是「商人」。荷蘭的國土面積只有南韓的40%，相當於慶尚北道和慶尚南道的面積總和，卻能夠與美國並駕齊驅成為全球前兩大農產品出口國。

如果仔細分析荷蘭的農業結構，就會發現它具備有別於其他國家的特徵。荷蘭的農業是利用中介貿易，意思是並非直接種植和出口農產品，而是從其他國家進口農產品之後，進行分類和加工，再出口給需要的國家。

本文出自《晶片、能源、巧克力》
本文出自《晶片、能源、巧克力》
其中一個代表性的例子是可可豆。荷蘭是僅次於象牙海岸的世界第二大可可豆加工出口國，然而實際上，荷蘭甚至連1 噸都沒有自產，完全仰賴進口。

根據荷蘭統計局CBS的數據顯示，2019年荷蘭總共進口了110萬公噸的未加工可可豆，成為全球最大的可可豆進口國。

從金額來看，約為161億美元。以這種方式進口的可可豆當中，有四分之一立即轉售至第三國，無需任何額外加工，其餘的則加工製成可可粉和可可脂再出口海外。

據推測，這種中介貿易形式的農業被認為是荷蘭商人的心血結晶。17世紀當荷蘭商人在美洲發現可可豆時，他們比任何人都更清楚，最好在他們的殖民地生產可可豆再出口到其他歐洲國家，而不是自己種植。

從那時起，荷蘭投入可可豆貿易，如今它是世界第一的可可豆進口國，進口了全球30%的可可豆。

當然，對於環遊世界尋找貿易商品的荷蘭商人來說，可可豆並不是唯一的選擇。以占荷蘭出口農產品最大比例的菸草為例，出口量達89萬噸，而菸葉進口量達120萬噸，菸草出口業績完全來自於進口菸葉的加工；在咖啡領域，荷蘭也是世界第五大進口國。

鬱金香等象徵荷蘭農業的園藝領域也不例外，出口到歐洲鄰國的玫瑰數量比他們自己直接種植的玫瑰還多，這就表示出口的玫瑰有很大一部分是從海外進口之後再出口。

荷蘭農產品的出口地區也日益多元化。最初，向荷蘭進口農產品的地區大部分是歐洲國家：鄰國的德國占荷蘭出口總額的25%、比利時占11%、英國和法國各占9% 和8%， 歐洲國家共占出口總額的76%。但近年來，荷蘭對中國等亞洲地區的出口量正在顯著增加中。

（本文出自《晶片、能源、巧克力》作者：朴正浩 譯者：張亞薇 )

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