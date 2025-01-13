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職場智慧「不做什麼比做什麼」更關鍵！ 老鳥：方向錯了連累整個團隊

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖／Ingimage。
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職場智慧

有時不做什麼比做什麼更關鍵

在職場上，大家都渴望能夠取得成績，但有時候，我們必須明白：不做什麼比做什麼更關鍵。阿倫與天皓的案例正是最佳例證。

兩人在同一家公司工作，隸屬於不同的業務團隊。阿倫個性隨遇而安，業績擴展多沿用傳統方法，鮮少嘗試創新。雖然他的業績不算突出，但他並不急於求變，始終安穩地、輕鬆地完成自己的工作。

相對而言，天皓則是一個積極進取的人，十分在意自己的業績表現，成天絞盡腦汁變花樣，推出新業務和合作模式。

然而，若以為在公司裡不思進取的阿倫會被討厭，而積極進取的天皓會受到讚賞，那就大錯特錯了。實際上，情況恰恰相反。

阿倫的團隊雖然沒有什麼大作為，也有人私下批評他過於消極，但團隊成員按部就班，客戶穩定，流程順暢，每月盈利穩定。雖然沒有突破性的表現，但卻很少給其他同事帶來麻煩。

反觀天皓的團隊，常常在未經謹慎評估的情況下貿然行動，盲目跟風。這讓其他部門苦不堪言，頻繁需要臨時調配資源，加班趕工。一番折騰下來，業績卻毫無起色，公司內部也因此疲憊不堪，資源大量浪費。

顯然，對公司傷害較大的反而是天皓的團隊。為什麼呢？因為他們的方向錯了！沒有搞清楚市場需求和自身優勢，僅憑熱情亂沖亂撞，最終連累了整個團隊。這就如同打仗，將帥無方，累死三軍。

沒有方向的盲目忙碌，是另一種形式的掩耳盜鈴。

除了自我感動與掩飾無能之外，幾乎沒有太具建設的作用。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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