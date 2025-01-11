「勞保破產」坦白說還真不容易！艾倫揭四種開源節流法：假議題還真問題？

有新聞跟網友說，勞保會破產？講坦白的，還真不容易！

你根本不知道，要讓他不破產，有一些方式現在就正在進行：

從8年前的基本工資調漲到現在，調漲了超過4成。所以企業支出提高，之後就是轉嫁成本給消費者。但是勞保的收入會提高。

2.企業營收增加

再過來就是從第一個方法延增，企業營收會增加。所以接下來就是對企業的稅收會增加，就有錢撥補到勞保基金了嘛。

好，講完上面這些方式，都是開源的部分。接下來我們來講講節流。

3.鎖定最高投保薪資

從105年到現在，勞保最高投保薪資沒有在往上漲過。所以你看，只要鎖定這個最高投保薪資，這樣的話就可以減緩勞保的支出。

4.嚴查低薪高報

方法四是嚴查低薪高報，掛名加保的勞工。抓到一個少付幾十萬上下的退休金，節省支出。

這些問題連動下來，結合到現況物價飆漲，但是他的給付好像沒有什麼在漲，頂多就是緩漲。

那接下來有可能的就會是基金規模越來越大，給付壓力越來越小。

看到這邊，你覺得勞保破產是真問題還是假議題？

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