聽新聞
0:00 / 0:00
「勞保破產」坦白說還真不容易！艾倫揭四種開源節流法：假議題還真問題？
你根本不知道，要讓他不破產，有一些方式現在就正在進行：
1.提高基本工資
從8年前的基本工資調漲到現在，調漲了超過4成。所以企業支出提高，之後就是轉嫁成本給消費者。但是勞保的收入會提高。
2.企業營收增加
再過來就是從第一個方法延增，企業營收會增加。所以接下來就是對企業的稅收會增加，就有錢撥補到勞保基金了嘛。
好，講完上面這些方式，都是開源的部分。接下來我們來講講節流。
3.鎖定最高投保薪資
從105年到現在，勞保最高投保薪資沒有在往上漲過。所以你看，只要鎖定這個最高投保薪資，這樣的話就可以減緩勞保的支出。
4.嚴查低薪高報
方法四是嚴查低薪高報，掛名加保的勞工。抓到一個少付幾十萬上下的退休金，節省支出。
這些問題連動下來，結合到現況物價飆漲，但是他的給付好像沒有什麼在漲，頂多就是緩漲。
那接下來有可能的就會是基金規模越來越大，給付壓力越來越小。
看到這邊，你覺得勞保破產是真問題還是假議題？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言