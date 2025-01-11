退休後勞保月領破4、5萬的新聞看看就好！艾倫曝「嚴苛達成條件」：很不實際

亞玲（化名）今年55歲，工作一輩子老老實實每月投勞保，不知不覺勞保年資已超過30年，開始關切勞保相關保障權益。前一陣子她特地參加公司工會舉辦的勞工權益講座，聽完才發現，原來自己單身未嫁，父母也已離世，屬於無父無母無配偶無子「四無」，一旦她在請領勞保老年給付之前過世，只剩喪葬給付可領，30幾年的勞保年資全充公。亞玲自嘲：「原來這就是過去一直聽到的勞保單身歧視條款，沒想到就是指我們這一種人」。

2025-01-11 06:00