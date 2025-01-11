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退休後勞保月領破4、5萬的新聞看看就好！艾倫曝「嚴苛達成條件」：很不實際

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
示意圖。來源／聯合報系資料照片
示意圖。來源／聯合報系資料照片

退休後勞保一個月領5萬你信嗎？

勞保月領破5萬的勞保年金王，2024年出現了第二位！勞保月領破4萬的人，預估已經突破4000位。但有規則...

退休後勞保要月領到5萬的最早條件

16歲加保到74歲才開始領

領4萬的條件

16歲加保到68歲領

（且投保薪資都要在最高！）

勞退的話，就算退休前累積200萬，到84歲領完也只能月領1萬。而且，勞退也只會讓你領到84歲，然後勞退帳戶裡的錢就歸零了。

現實的狀況

台灣勞工平均退休只有勞保年金月領1萬7，勞退月領快要5000塊，只夠食衣住行，生不起病，更不用講請看護

所以，那種月領破4萬、破5萬的新聞，看看就好，真的很不實際。

勞保勞退在退休金裡還是很重要，但你一定要注意這四件事：

1.太晚加勞保或是勞保中斷

領的錢就會變少，這個問題基本上無解

2.把收入至少提升到實領4萬3以上

才能確保在退休後勞保領到天花板

3.閒錢做好資產配置

不要讓自己在退休後只有勞保勞退，否則會越勞越窮

4.保險不要亂買

尤其那些會吃掉你一大堆存退休金預算的保險商品

◎本文內容已獲 艾倫的理財研究室 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

保險 勞保年金 看護 資產 退休金 閒錢

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