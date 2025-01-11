退休後勞保月領破4、5萬的新聞看看就好！艾倫曝「嚴苛達成條件」：很不實際
退休後勞保一個月領5萬你信嗎？
勞保月領破5萬的勞保年金王，2024年出現了第二位！勞保月領破4萬的人，預估已經突破4000位。但有規則...
退休後勞保要月領到5萬的最早條件
16歲加保到74歲才開始領
領4萬的條件
16歲加保到68歲領
（且投保薪資都要在最高！）
勞退的話，就算退休前累積200萬，到84歲領完也只能月領1萬。而且，勞退也只會讓你領到84歲，然後勞退帳戶裡的錢就歸零了。
現實的狀況
台灣勞工平均退休只有勞保年金月領1萬7，勞退月領快要5000塊，只夠食衣住行，生不起病，更不用講請看護。
所以，那種月領破4萬、破5萬的新聞，看看就好，真的很不實際。
勞保勞退在退休金裡還是很重要，但你一定要注意這四件事：
1.太晚加勞保或是勞保中斷
領的錢就會變少，這個問題基本上無解
2.把收入至少提升到實領4萬3以上
才能確保在退休後勞保領到天花板
3.閒錢做好資產配置
不要讓自己在退休後只有勞保勞退，否則會越勞越窮
4.保險不要亂買
尤其那些會吃掉你一大堆存退休金預算的保險商品
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