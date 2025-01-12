依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》申請重建有何獎勵措施？

許淑玲律師

臺灣位處地震帶，地震頻繁，而早期興建之房屋因耐震規定較為寬鬆及鋼筋混凝土強度老化，存在耐震力不足之隱憂。

為因應潛在災害風險，加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，改善居住環境，提升建築安全與國民生活品質，立法院於民國（以下同）106年4月25日三讀通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》明定危險老舊建築物重建之相關獎勵規定，並於106年5月10日公布施行，以下謹就危險及老舊建築物重建之獎勵規定為說明。

一、容積獎勵

(一)在瞭解危險老舊建築重建之容積獎勵規定之前，必須先瞭解什麼叫做「基準容積」、「原建築容積」。

（本文出自《參與危老重建法律實務手冊》) 依《都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法》第2條規定，所謂「基準容積」是指都市計畫法令規定之容積率上限乘土地面積所得之積數。

所謂「原建築容積」是指實施容積管制前已興建完成之合法建築物，申請建築時主管機關核准之建築總樓地板面積，扣除《建築技術規則》建築設計施工編第161條第2項規定不計入樓地板面積部分後之樓地板面積。

(二)危險老舊建築物重建可獲容積獎勵之情形如下：

1.時程獎勵：

於《都市危險及老舊建築物加速重建條例》施行後一定期間內申請之重建計畫，其獎勵額度規定如下（《都市危險及老舊建築物加速重建條例》第6條第2項參照）：

A.施行後三年內：各該建築基地基準容積百分之十。

B.施行後第四年：各該建築基地基準容積百分之八。

C.施行後第五年：各該建築基地基準容積百分之六。

D.施行後第六年：各該建築基地基準容積百分之四。

E.施行後第七年：各該建築基地基準容積百分之二。

F.施行後第八年：各該建築基地基準容積百分之一。

2.原容積高於基準容積：

重建計畫範圍內原建築基地之原建築容積高於基準容積者，其容積獎勵額度為原建築基地之基準容積百分之十，或依原建築容積建築，申請人可擇優提出申請（《都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法》第3條參照）。

3.危險或老舊建築物：

A.經建築主管機關依建築法規、災害防救法規通知限期拆除、逕予強制拆除，或評估有危險之虞應限期補強或拆除者，容積獎勵額度為基準容積百分之十（《都市危險及老舊建築物加速重建條例》第3條第1項第1款、《都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法》第4條第1項第1款參照）。

B.經結構安全性能評估結果未達最低等級者，容積獎勵額度為基準容積百分之八（《都市危險及老舊建築物加速重建條例》第3條第1項第2款、《都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法》第4條第1項第2款參照）。

C.屋齡三十年以上，經結構安全性能評估結果之建築物耐震能力未達一定標準，且改善不具效益或未設置昇降設備者，容積獎勵額度為基準容積百分之六（《都市危險及老舊建築物加速重建條例》第3條第1項第3款、《都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法》第4條第1項第3款參照）。

D.前述容積獎勵額度不得重複申請（《都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法》第4條第2項參照）。

E.重建計畫範圍內建築基地未達二百平方公尺，且鄰接屋齡均未達三十年之合法建築物基地者，其容積獎勵額度為基準容積百分之二。但該合法建築物符合《都市危險及老舊建築物加速重建條例》第3條第1項第1款者，不適用之（《都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法》第4條之1參照）。

4.建築基地退縮建築者：

A.建築基地自計畫道路及現有巷道退縮淨寬四公尺以上建築，退縮部分以淨空設計及設置無遮簷人行步道，且與鄰地境界線距離淨寬不得小於二公尺並以淨空設計，容積獎勵額度為基準容積百分之十（《都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法》第5條第1項第1款參照）。

（本文作者為永然聯合法律事務所桃園所資深律師）

（本文出自《永然文化出版》)