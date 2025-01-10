年終獎金先理債再理財 北富銀建議適度調整股債比例

年關將近年終獎金即將入袋，台北富邦銀行建議，理財需先理債，償還完利率較高的貸款和債務後，剩下的資金可預留三分之一因應年節紅包及家庭消費，剩餘三分之二即可依據不同族群需求及個人風險偏好來進行投資。

在股債市場方面，北富銀表示，許多人會因為全球股市在連續兩年大漲之後，價格偏高而不敢投資，然而過去經驗顯示，只要經濟沒有出現衰退，股市平均仍有8~10%的報酬率，反映盈餘成長，可待股市拉回後再次加碼，參與市場行情。

以2025年全球資產展望而言， 第一季須留意股市波動風險。自2023第四季以來，美股已連續五個季度上漲，也將估值推升至歷史高檔位階，美股將在1月陸續揭露的去年第四季財報，其中科技股對於AI投資和應用展望必須釋出更樂觀訊號，否則股市可能出現修正。

在配置上，股市比重可先降至50~60%，等待回檔修整後的逢低佈局機會。

債市配置上，則可以短天期債券進行抗波動風險，同時擇機提高非投等債券比重。儘管非投等債利差緊俏，但展望2025年美國經濟溫和成長，仍將使違約率維持在低檔，高息收特性，有機會讓非投等債擁有不錯的報酬表現。

針對封關休市，北富銀建議投資人可參考往年數據，依不同市場特質彈性調節資產配置。就台股來說，過去30年春節封關後首個交易日，大盤上漲機率為76.7%且平均報酬率為0.8%，因此就統計機率來判斷，若是持有追蹤大盤指數的基金，或投資部位性質接近大盤的投資人，可以安心持有過年。

至於陸股方面，自2002年以來，封關後首個交易日勝率僅52.2%且平均報酬為-0.1%，加上川普剛走馬上任、關稅風險高，同時目前處於政策空窗期，未見太多上漲動能，或可在此時獲利了結，等待明年「兩會」確定政策目標後再行布局。