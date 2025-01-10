理財前先留生活費 北富銀建議上班族至少留6個月費用

年關將近，又到了發放年終獎金的時刻，北富銀表示，年終獎金應被視為財務規劃的重要助力，養成良好的投資紀律，堅持長期策略，並持續學習市場知識，才能更有效地實現財務目標。台北富邦銀行提醒，民眾在理財之前，仍應保留緊急備用金，以備不時之需。其中，小資族建議保留至少3個月生活費，上班族開銷繁多，建議保留6個月生活費，較能應對突發狀況。

至於退休族，北富銀更建議，因為退休族已無工作收入挹注，同時隨著年紀增長，發生疾病和意外時的支出也更大，建議保留12個月的生活費，不僅可以救急，也能保護既有的退休計畫不受影響。

因應小資族、上班族及退休族等不同族群需求，北富銀分別提供理財策略供投資人參考。在小資族部分，北富銀建議儘管資金有限，但可以透過穩定的投資習慣逐步實現財富增長，建議可將年終獎金均為 12份，依個人投資風險偏好挑選適合的基金、股票或ETF（指數型股票基金）作為長期投資標的，每月投入小額資金，不僅能有效分散風險，還可藉由複利效果逐步累積財富。

目前北富銀的「奈米投」和新推出的「美股定期定額」服務，每月最低僅需投入新台幣1000元即可展開投資計畫，相當適合小資族作為理財入門磚。上班族收入穩定，有較多資源可進行配置，北富銀建議可採取攻守兼備的核衛均衡，可將50%的資金投入穩健型資產作為核心部位，長期持有以維持穩定收益，其餘50%投入成長型資產作為衛星部位，可視市場狀況靈活調整以掌握增值機會。

另外，上班族負有較重的家庭責任，北富銀認為也可考慮透過投資型保單來進行理財規劃，兼顧家庭保障與資產增值。

至於退休族對風險的承受度較低，應注重資金安全性和流動性，以低波動作為投資首要考量。北富銀對此建議可將資金優先配置在低風險商品上，例如有固定現金流的海外債券或配息型基金、儲蓄型保險、新台幣與外幣定存，確保穩定收益與應急資金需求。此外隨著物價指數逐年增長，退休族應留意適度分散投資，可將少部分資金投入全球平衡型或多重資產型基金，以對抗通膨，保持資產的實質購買力。