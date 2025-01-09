美國資產優先 股債平衡配置簡潔有「利」
川普政府即將走馬上任，「美國優先」題材持續升溫中，富蘭克林證券投顧看好美國資產在2025年的續航力道，只是打造和川普政見共舞的投資新佈局時，需考量箇中不確定性及市場逢高震盪的風險，建議投資人首先要對今年報酬的期待應回歸理性、設定合理的預期回報率，並且比起過往更重視跨資產類別的配置。
選股放大格局 擇債重視精選
在經濟增長、企業獲利和評價面支持下，全球股市2025年漲勢可期，其中美股表現有望優於其他市場，但不同於2024年的是，漲勢有機會從大型科技股進一步擴散到其他產業，所形成的良性類股輪動也將成為常態，富蘭克林證券投顧分析，人工智慧、數位金融、人口結構高齡化、基礎建設及永續等趨勢主題，值得列為長期定期定額的標的。
債券資產方面，聯準會在去年最後一次利率會議後釋出未來將放慢降息步調的鷹派言論，引發市場劇烈震盪，各類債市展望也更加錯綜，川普2.0時代的債市操作關鍵字是「精選」，鑒於聯準會降息放緩，收益將重於資本利得，因應屆時新政策實施可能加重財政壓力，不妨以中天期持債把握危機入市機會。
基金投組可攻可守 三原則入手
富蘭克林證券投顧建議，打造可靈活應對2025年多變投資環境的基金投資組合，不妨用「美國優先」、「防禦川普2.0不確定性」、「多『源』分散」三原則佈局，股票資產方面，科技型基金續撐主流之外，藉由美國小型股、價值股、公用事業、基礎建設更能緊扣川普政策紅利；債券標的則首推美國非投資等級債及精選複合債，迎接降息利多和抗波動，透過精選收益的複合債券型基金為核心兼顧下檔風險，搭配非投資級公司債型基金以增加收益來源。另外，市場歷經兩年的多頭，後市雖然持續正向看待，但不能忽視高檔震盪整理的壓力，一檔股債靈活配置的美國平衡型基金為核心，仍然是迎接川普2.0時代的標配。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：114金管投顧新字第001號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw
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