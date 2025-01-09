美國資產優先 股債平衡配置簡潔有「利」

川普政府即將走馬上任，「美國優先」題材持續升溫中，富蘭克林證券投顧看好美國資產在2025年的續航力道，只是打造和川普政見共舞的投資新佈局時，需考量箇中不確定性及市場逢高震盪的風險，建議投資人首先要對今年報酬的期待應回歸理性、設定合理的預期回報率，並且比起過往更重視跨資產類別的配置。

選股放大格局 擇債重視精選

在經濟增長、企業獲利和評價面支持下，全球股市2025年漲勢可期，其中美股表現有望優於其他市場，但不同於2024年的是，漲勢有機會從大型科技股進一步擴散到其他產業，所形成的良性類股輪動也將成為常態，富蘭克林證券投顧分析，人工智慧、數位金融、人口結構高齡化、基礎建設及永續等趨勢主題，值得列為長期定期定額的標的。

資料來源：富蘭克林投顧整理，彭博資訊，統計1988年以來歷次美國大選之後史坦普500各類股表現，採「中位數」漲跌幅。*小型股資料來源為富蘭克林坦伯頓旗下銳思投資，統計過去10屆美國總統選舉後羅素2000指數平均表現。指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。

債券資產方面，聯準會在去年最後一次利率會議後釋出未來將放慢降息步調的鷹派言論，引發市場劇烈震盪，各類債市展望也更加錯綜，川普2.0時代的債市操作關鍵字是「精選」，鑒於聯準會降息放緩，收益將重於資本利得，因應屆時新政策實施可能加重財政壓力，不妨以中天期持債把握危機入市機會。

基金投組可攻可守 三原則入手

富蘭克林證券投顧建議，打造可靈活應對2025年多變投資環境的基金投資組合，不妨用「美國優先」、「防禦川普2.0不確定性」、「多『源』分散」三原則佈局，股票資產方面，科技型基金續撐主流之外，藉由美國小型股、價值股、公用事業、基礎建設更能緊扣川普政策紅利；債券標的則首推美國非投資等級債及精選複合債，迎接降息利多和抗波動，透過精選收益的複合債券型基金為核心兼顧下檔風險，搭配非投資級公司債型基金以增加收益來源。另外，市場歷經兩年的多頭，後市雖然持續正向看待，但不能忽視高檔震盪整理的壓力，一檔股債靈活配置的美國平衡型基金為核心，仍然是迎接川普2.0時代的標配。