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台灣10年來富裕升級？他意外「講究生活的人變多」：機場每天像過年

聯合新聞網／ 綜合報導
國人瘋出國，圖為桃園機場出境旅客。本報資料照片
國人瘋出國，圖為桃園機場出境旅客。本報資料照片

台灣人是不是真的很有錢？有網友在mobile 01上發文觀察「其實台灣這10年真的富裕了很多吧」，他表示在國外工作多年27歲才回台，發現30、40幾歲的同事生活過得不算太好。10年過去了，現在他也變30幾歲的人，卻發現身邊的人不只買房連對生活也很講究，明顯跟以前看到的40歲世代不同。

比方買房的朋友都添購高檔家電，只有他自己冰箱不是用日本制多門冰箱，還有不少人裝個冷氣也在討論三菱電機很貴但依然買下去，10個人大概有5個裝洗碗機，連家電業務也急著跟日本原廠協調，跪求讓高階的產品趕快先在台灣上市。

此外，原po說路上看到的車子價位基本上都是100萬上下的中大型SUV為主，反而是那些50~60萬的簡配小車，幾乎都停產根本沒人買。至於民生日常上的轉變則是，高檔餐廳越開越多，一般超市裡面展示賣的東西也越來越好，以及新冠疫情過後這兩年機場每天都跟過年一樣。

原po感慨說道，雖然台灣這幾年也是面對著高通膨+高房價的雙重壓力，但說真的市面上的消費完全不同等級，「10年前你要出國人家都說好好，現在是一年沒出國一次，人家反而覺得你很奇怪」。

文章一出，其他人深表同感留言「有消費能力卻不想在台灣花，就只是不想在台灣被當成盤子啊」、「台灣旅宿品質沒跟上收費，相比去日本可能差不多價錢」、「人民看起來消費力變強，美國的無限QE政策也是很重要因素，印出來的錢滲透到世界各地角落」。

然而也有人覺得「現在看有錢人是真的超有錢，但一般人生活壓力也大」、「只有平民上班族為了通膨苦惱」、「覺得沒有變有錢，但變比較敢花是真的，因為很多人都放棄買房生子了吧，錢剩的多當然敢花」、「如果很富裕，新生兒的出生人數怎會減少？」

但有人分析，如果原po覺得身邊的人消費力好，「只能說是你上去了，但同時也有人下去了，因此，原po的感覺不是真實的，只是換了人際圈」。

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