「享清福」對大腦會造成永久傷害…不如去做洗碗工！ 王木木：無所事事的人生沒那麼美好
「享清福」是一種大腦的永久傷害
人人都渴望從勞動的枷鎖解放，提早退休，享受上一輩65歲才能享的清福，因此被動收入、財富自由成為火紅的流量密碼。
但是，《40%的工作沒意義，為什麼還搶著做？》指出，無所事事的人生，不如想像中那麼美好。
我們從嬰兒時期就發現，操之在己的權力是很快樂的，推奶瓶會倒、轉玩具會發出聲音、擠眉弄眼大人會笑，所有動作是可預測、可重複的。
如果剝奪這份權利，會對大腦造成永久傷害。
研究發現，當囚犯被關在監獄的禁閉室，不准他們有任何生產力，不准打掃、不准洗衣、不準做簡單的包裝工作，超過六個月後，會造成無法恢復的腦傷。
即使是嚴苛、待遇微薄的勞動，都比整天躺在椅子上看電視好。
享清福不如去做洗碗工。
不過我比較希望先讓我財富自由，再選擇做什麼工作比較好
◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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