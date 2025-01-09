公司老抱怨找不到人才？ 老鳥揭真相：更大的可能是「把人才養成了庸才」

總是找不到人才？

還是公司把人才養成庸才

「我公司真的很需要人才，如果有好人才請介紹給我。」公司老總不斷對外釋放求才若渴，願意重金挖角訊息。

重金之下，不久便成功挖角一位業界口碑極佳的資深工程師，老總對他寄予厚望。希望透過優秀人才的引進，改變公司萎靡的氣氛。

然而，幾個月後，這位工程師的表現卻讓人失望至極，面對技術問題時常陷入無法突破困境，甚至在跨部門溝通中也無斡旋能力，似乎也不見工作的熱情。

老總向引薦人抱怨：「你介紹這人不太行！」

「怎麼可能！不要說他在業界風評很好，我自己也跟他合作過幾次，是個很優秀的人。」引薦人大為吃驚，也語重心長：「你要不要想想一個優秀的人怎麼換環境就變了人。

其實，這已經不是第一次有在業界受推崇的人，卻在老總公司表現平平。

如果說一人、二人有這種情況就算了，但是當諸如此類的狀況頻繁發生，就有可能不是人才的問題，而且公司的管理方式出了狀況，讓優秀的業界精英們在無形中變成了「庸才」。

這世上多的是千里馬。

之所以苦尋不著，可能是上位者並非慧眼識英雄的伯樂。環境也未能培育人才，更甚者，可能把人才豢養成庸人。

以下是我認為三類容易把人才養成庸才的管理者或公司，你們遇過哪幾種？

一、專制型管理高層／公司

這類公司就像獨裁政權，老闆的話就是鐵律，員工的意見啥都不是，一文不值。在這樣的環境中，員工只能乖乖執行指令，獨立思考不被重視，才華不能發揮，隨著時間的推移，他們的潛力被埋沒甚至磨滅。

二、微觀管理型高層／公司

在這些公司裡，老闆對每一個細節都要插手，彷彿員工不帶腦子，只是一個命令、一個動作的機器人。過度的控制使員工感到窒息，主動性和創造力也隨之喪失。

三、缺乏培訓與支持的高層／公司

這個世界瞬息萬變，稍不慎就會落伍、被逃汰。優秀人才雖然懂得目我提升，但是站在巨人的肩膀上，視野總是開闊得多。因此若公司未能提供足夠的培訓和支持，你的人才成長速度就會比獲得足夠資源的人緩慢。

抱怨人才難尋，不如檢視問題是否出在自己？ 是否有火眼金睛的識人能力？ 在選才、用才、育才是否有哪個環節出了錯？

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