「水電工」不受未來AI影響的行業…收入還會越來越好！ 阿格力：因供給減少需求增加
小孩以後不讀書怎麼辦？
恐怖也無法去「開計程車」了，現在特斯拉推出自動駕駛...
那轉去當「詐騙」（不無學術為前提的情況下）？可能也不太需要了，因為ChatGPT的應對回答都比人還要好...
阿格力認為，在未來的AI時代，不會受到影響衝擊的行業就是「水電工」。
水電工的收入其實很不錯，有時候家裡的東西壞掉，請水電來修好像「愛來不來」、或是排序很後面？原因其實就是因為水電工生意很好。
而且生意還會越來越好！
到2030年，104人力銀行有統計，整個25到44歲的勞動力，比起2022年，減少104萬人。
勞動力大幅減少，但是台灣人口基本上維持不變下，需求只是會有增無減，因為老房子會越來越多，提供服務的人越來越少；所以可想水電工的收入一定會相當不錯。
網路上就有資料顯示，在台北水電工的平均薪資月薪4-6萬，感覺好像沒有很多嗎？
這資料是有報稅的，沒有報稅的都賺10幾萬！
◎本文內容已獲 阿格力 授權，未經同意禁止取用轉載。
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