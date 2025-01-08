「水電工」不受未來AI影響的行業…收入還會越來越好！ 阿格力：因供給減少需求增加

小孩以後不讀書怎麼辦？

恐怖也無法去「開計程車」了，現在特斯拉推出自動駕駛... 那轉去當「詐騙」（不無學術為前提的情況下）？可能也不太需要了，因為ChatGPT的應對回答都比人還要好...

阿格力認為，在未來的AI時代，不會受到影響衝擊的行業就是「水電工」。

水電工的收入其實很不錯，有時候家裡的東西壞掉，請水電來修好像「愛來不來」、或是排序很後面？原因其實就是因為水電工生意很好。

而且生意還會越來越好！

到2030年，104人力銀行有統計，整個25到44歲的勞動力，比起2022年，減少104萬人。

勞動力大幅減少，但是台灣人口基本上維持不變下，需求只是會有增無減，因為老房子會越來越多，提供服務的人越來越少；所以可想水電工的收入一定會相當不錯。

網路上就有資料顯示，在台北水電工的平均薪資月薪4-6萬，感覺好像沒有很多嗎？

這資料是有報稅的，沒有報稅的都賺10幾萬！

◎本文內容已獲 阿格力 授權，未經同意禁止取用轉載。