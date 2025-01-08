2025不再訂「新年目標」給自己！ 王木木：35歲的我更想要心靈平靜而非多高的成就

2025，我不再訂目標了

可是今年我發現，訂目標是一種匱乏的展現。因為對現況不滿足，想要更多、還要更好，所以才要有目標。

今年結束，訂新年目標，後年又許下新目標，這樣無止盡的設定目標，是否代表慾望沒有盡頭？

35歲的我，已經不關心成就有多高，我更想要的是心靈的平靜，是豐盛的反匱乏。

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