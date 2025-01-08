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每月加薪2萬2的工作卻不要了？ 老派存股：我從未後悔做出這個決定

聯合新聞網／ 老派存股
職場示意圖／Ingimage。
職場示意圖／Ingimage。

家人和工作間，我選擇了後者」

最近，我在Facebook上看到一位前同事的貼文，字裡行間充滿了對家人的愧疚...

他提到，由於工作忙碌，他不得不犧牲與家人相處的時間。

常常加班、無法好好放假，甚至在孩子盼著爸爸回家時，接到一通電話又得馬上回到工作崗位。

那些孩子成長的重要時光，他全都錯過了！

看到這段文字，我的思緒瞬間被拉回到過去，那段我在這家公司工作的日子。

我也曾在那裡待了四年，每月除了底薪還會多加22K獎金。

但最後，我選擇放棄了這份高薪工作...為什麼呢？

代價是巨大的

每天早上5點半開始工作，晚上11點才能休息；假日經常加班，最讓人痛苦的是，完全無法掌控自己的時間。

我見過太多同事因工作而失去陪伴家人的機會；本來安排好的家庭旅遊，卻因臨時工作取消...

孩子滿心期待與爸爸共度週末，卻迎來父親無奈的加班通知；有人甚至因為這樣與妻子吵架，被對方掛電話，即使生活中充滿抱怨，但為了維持生活的高薪，許多人仍然選擇繼續承受。

但直到現在...我從未後悔做出這個決定；雖然薪水少了，但我的生活質量明顯提升。

每天正常上下班，身心靈更加健康，擁有更多時間去做自己想做的事，淨資產穩步上升，生活未因收入減少而受影響；對我而言，少了那筆錢，反而讓我活得更自由、更滿足。

我把這筆22K全數用於投資股票，而不是消費在短暫的物慾上；隨著時間長期推移，這筆錢透過複利效應不斷增長...

幾年後，當你進入人生下一階段，有了家庭和更多責任時，這筆累積的資產將成為你的後盾，讓你卸下高壓的工作，專心陪伴家人，同時減輕經濟壓力。

看完這一篇後，你有什麼想法呢？

真正的財富，不是賺多少，而是擁有選擇生活的自由！

◎本文內容已獲 老派存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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