當數位轉型碰上生成式AI 台灣產業走向人工智慧發展缺「一項關鍵能力」

遙不可及的夢想已經變得唾手可得

人工智慧再度崛起與成功落地，驅使產業紛紛進行以資料與AI為動力的數位轉型，加上以消費者為中心的服務生態系因而重整成形，催生全新的智慧製造與服務產業鏈。

就因為這些科技業打著AI的成效領頭加入競賽，使得幾乎所有產業都翻天覆地，所以不得不說，我們已經正式進入AI時代了！

在這裡也做個置入性行銷：2023年4月由行政院公布的國家級「臺灣AI行動計畫2.0」，其實就是要實現以AI帶動產業轉型升級、以AI協助增進社會福祉、讓臺灣成為全球AI新銳為願景。

（本文出自《當數位轉型碰上生成式AI》 換成白話文來說，想像中，全自動化製造與服務一度被認為是遙不可及的夢想，現在已經如唾手可得般存在了。不僅如此，實現人工智慧的各項資訊科技之軟體技術，也正在加速發展及逐漸成熟中。

例如，開發一個能讓數十萬人同時連線使用的演唱會搶票平台或手機App已經愈來愈容易，甚至擁有超大量如TeraBytes（TB）級的資料處理能力，以及儲存資料量之設計，也變得不再困難。

所以，當全世界主要科技強國已經將AI視為極具價值的投資，並針對AI的技術研發、人才培育及產業轉型之需求，陸續提出政策措施並投注可觀資源的同時，如果國內的產業也能搭上這一波的順風車，進行數位轉型的話，產業AI化的理想就將逐步實現了。

數位轉型的第一要務：全面革新企業文化

眾所周知，數位轉型的實質意涵，就在於企業重新定義商業模式、營運流程與客戶體驗，並且進一步找到提升競爭力與創造營收的方式。

然而，當台灣的企業甚至傳產業都普遍能掌握部分數位化的工具，就有了把小東西做大的能力（從「點」到「線」），甚至把小產品做到一系列不可或缺的產品「線」的能力。

目前這些企業所缺乏的一項關鍵能力，就是自創一個有故事、有背景的價值主張，也就是以一個「面」或是一張「網」的方式抓住顧客的能力；只有這樣，才能讓集團或事業群裡的員工，真正把具有潛力、只是還不見成效的構想做到夠激進、以及夠完整，甚至敢於破壞既有企業的部分現有價值，才是真正的在數位轉型浪潮中的企業創新及永續能力。

過去台灣所謂「隱形冠軍」的第一代黑手創辦人常說，他們是帶著兩個塞滿產品及型錄的超大皮箱，搭經濟艙飛越半個世界「逐展會而居」的遊牧族。

然而，到了第二代或第三代接班人掌權時，舊有的優勢往往蒙蔽了危機感，以為在原來的商模上聚集更多資金來放大產量就是王道，至少財報上看起來獲利還是相當誘人，故步自封的後果，就是等到競爭對手兵臨城下時，才突然意識到危機已經發生了。

其實，危機可能早就來敲過兩三次門，只是守舊的企業文化聽不到敲門聲，也就無法及時反應。所以，數位轉型的第一要務就是必須全面革新企業文化，由大老闆帶頭傾聽、居安思危，建立起一個能迅速應變的環境與文化。

優質服務讓顧客買單

當然，緊接著數位轉型之後的重要工作，顯然就是結合數位科技與既有營運模式的進化，而且要從營運流程、價值主張及顧客體驗做起。簡單說，就是以顧客的價值與體驗做為企業核心活生生的實證，做到不斷持續更新的漸進式轉型。

以製造業為例，過去的顧客想買的是「便宜且優質」的產品，現在的顧客則會買「有故事且來自優質品牌」的產品；至於服務業，過去的顧客同樣會掏錢買便宜且優質的服務，但現在的顧客想要買的，已經變成「有願景、有環境使命感」的優質體驗服務。

原因無他，因為「顧客體驗」會使產品或服務自動升級，讓使用者覺得他與你（創造出來的）的使命感有了連結──這個連結，也就是所謂的「買故事」情結。

如此一來，就會變成顧客打從心底的買單，也就是你不僅是今天賺得到他的錢、也能保證明天、後天他都會心甘情願地掏腰包。

不幸的是，當你在Google輸入關鍵字「數位轉型」或「數位轉型案例分析」時，眼下你只會搜尋到一篇接一篇的理論性文章，以及一個又一個的國外案例，內容更是乏味到讓人呵欠連連。

根據我的實務經驗，其實產業不同、數位轉型的模式也就大異其趣；即使是同一產業，也會有不一樣的轉型模式。

（本文出自《當數位轉型碰上生成式AI》 作者：蔣榮先 )