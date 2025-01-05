啤酒廠老闆猛爆式投資發酵監測系統？ 專家：做AI就要做「會賺錢的AI」

我與傳產業互動多年，常遇到像這樣的案例。

比如當顧問跟啤酒廠老闆說「第一期要花500萬元建置所有的生產管理轉型」（我其實不認同這種猛爆式的投資），準備導入全新的進、存、銷條碼管理系統，以取代人工紙本記錄方式來管理原物料及倉儲時。

（本文出自《當數位轉型碰上生成式AI》 老闆聽完總是搖頭，回他一句「暫時沒有這個意願」。

如果這個時候顧問換個講法，建議老闆花100萬元導入和某一家競爭對手一樣的AI發酵監測系統，就可以利用感測器即時監測收集手工啤酒之關鍵製程資訊，掌握大麥發酵程度，立刻提升批次製程品質穩定性（比如估計起來至少可以讓精品啤酒之良率提升5%），我想老闆一定更容易買單。

當然了，後面還得陸續分批添購數位轉型設備，像是讓生產與感官品評資料上公有雲，以解決不同精品啤酒之間大量的受試者測試數據、提升生產線運轉效率，加總起來也許花費超過500萬。

但是這樣一來，因為數位轉型之故同時新建B2C客源，也會造成營收大幅上揚，老闆必定覺得他是把錢花在刀口上。

因此，這也就成了我常常跟業界管理者提到的概念：做AI，就要做「會賺錢的AI」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自《當數位轉型碰上生成式AI》 作者：蔣榮先 )