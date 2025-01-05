當數位轉型碰上生成式AI 台灣傳產業老闆錯過領先起跑好時機

這本書的書名叫做「當數位轉型碰上生成式AI」，其中有一個有趣的觀點：為什麼先從人工智慧開始介紹，然後才說數位轉型，而不是從數位轉型開始，然後談論人工智慧？

這個問題的答案，其實和台灣傳產業老闆們的保守心態有密切的關係。

（本文出自《當數位轉型碰上生成式AI》 傳統上，老闆都會精打細算投資及合理的回報，而且還要很快就有回報，一聽到要以數位轉型當作獲利敲門磚，通常老闆會這麼想：這只不過是把原來手工抄寫的記錄，轉換成用電腦記錄罷了；但手抄搞錯的機率不大，而且真正有價值的資訊都在我腦袋裡。

所以老闆們往往都會先觀望一陣子，反正急的是別人，我又不急，先等別人試試看，真有成果我再認真考慮。

當然，這一觀望就錯過了領先起跑的好時機，不是副總的數位化構想就此胎死腹中，就是撒下的種子永遠不會萌芽，錯過了轉型的好機會。

幾年之後，一方面老闆自己年紀大了，準備讓第二代接班，另方面，第二代的小老闆剛好是在數位時代長大的，數位轉型的接受度自然高得多，所以當副總建議小老闆急起直追時，比較容易讓他接受數位轉型的大格局改變。

然而，這時候偏偏同行之間口耳相傳的已經是聽起來很神奇的AI了，不是新聞常常報導「人工智慧」有了什麼驚人的突破，就是同行用了AI工具做了哪些聰明的分析和決策，成本大幅降低、良率也提高了；直到此時，這家公司才會真正下定決心，大手筆投資數位轉型。

歸根究柢，並不是數位轉型和生成式AI哪個比較重要，需要優先考量，而是生成式AI猶如黑夜中的一串煙火，比數位轉型的理論更能吸引決策者的目光──雖然目前的AI其實還只是一個階段性的成果，但可以「秀」給老闆看。

就像打棒球一樣，AI即使只擊出了一壘安打，年輕的老闆卻一看就知道，只要再接再厲，繼續擊出一支又一支安打，就一定能得分，領先（或者追上）對手。

也就是說，AI的出現，讓數位轉型有了更能說服眾老闆們的吸引力。

（本文出自《當數位轉型碰上生成式AI》 作者：蔣榮先 )