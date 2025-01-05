南韓三星電子前CEO道歉懺悔了！ 認「這種差別待遇應該廢除」

升上高階主管和決策者後，我經常訓斥後輩，也老是因為心急而催促員工，但那都不是我的本意。任職副總時，我一直努力使自己變得更和善。那時候，相較於前輩和主管，後輩們令我更害怕。

當上執行長之前，我畢竟當了別人的後輩很長一段時間，所以比誰都理解他們的心情，自然更加戒慎小心。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 所以無論是以前或現在，我都很討厭對下屬頤指氣使或說話帶刺的人。我覺得這種差別待遇應該廢除。

尤其是在主管面前故作謙遜，對下屬卻毫無禮貌，根據年紀和職級使用不同頭銜的做法，儼然是個錯誤的文化。唯有前輩和後輩、主管和下屬站在同樣的位置坦率交流，組織才有可能發展。

我的父母始終互敬互愛。而母親不時為了他人受苦淚流滿面的記憶，說不定就是讓我萌生這種信念的根源吧。

當一個體貼的人，以及對自己和他人守信的人，不僅是我的信念，也是讓我堅守這份工作的力量。

至今為止，真的多虧了無數前、後輩在公司和組織中賦予我靈感，以及同事對我的信任與支援。

不斷激勵我的父母與兄弟、對於我來說如同我人生老闆一般的內人、像朋友一樣的兩個孩子給予的體諒和支持亦不可或缺。

這一切的一切都是讓我撐過痛苦時期的力量，也是我繼續工作的理由。期待這本書也能賦予各位同樣的力量。哪怕只有幾個人能從這本書中找到解決煩惱或難題的線索，獲得安慰或領悟，我就很滿足了。

（本文出自《執行長，請問什麼是工作？》 作者：高東真 譯者：Loui )