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2025股市漲勢擴散 多元佈局定期定額勤參與

聯合新聞網／ 富蘭克林投顧 資深副總經理 羅尤美
隨著川普政府即將上任，富蘭克林坦伯頓基金集團在今年度展望報告中便指出，全球股市2025年漲勢可期，其中美股可望優於其他市場。美聯社
隨著川普政府即將上任，富蘭克林坦伯頓基金集團在今年度展望報告中便指出，全球股市2025年漲勢可期，其中美股可望優於其他市場。美聯社

隨著川普政府即將上任，其政策將為新一年度的市場趨向定調。富蘭克林坦伯頓基金集團在今年度展望報告中便指出，有經濟增長、企業獲利、評價面支持，全球股市2025年漲勢可期，其中美股可望優於其他市場，漲勢進一步擴散到其他產業的跡象也會愈來愈顯著，良性的類股輪動將成為常態，不過也提醒股市連續兩年多頭之後，勢必挾帶更多風險，保有低相關性、跨資產的配置，也是今年的必備策略。

美國優先擔綱火車頭 股市大小通包題材多

川普第二次任期的經貿政策以美國優先為主調，預期和國會、兩黨協商最終情境將對中國徵收新關稅，減少淨移民，推出適度的新減稅措施，同時採取更加放鬆的監管立場。在政策過渡、通膨前景不確定、聯準會傾向限縮降息次數，影響市場重新評估美股估值，但聯準會同時間則上修GDP及下修失業率，經濟面仍維持強勁，有助支持美股每股盈餘表現，從Factset (2024/12/20)的數據來看，今年史坦普500指數的企業獲利預計將成長14.8%，其中又以科技股最為強勁。

值得留意的是，不同於2024年漲勢集中在大型科技股，這波漲勢自去年下半年已逐漸擴散，Refinitiv(2024/12/12)就預估，代表小型股的羅素2000指數在2025年的EPS將成長將近47%，超越大型股，加上小型股還有川普政府美國優先、製造業回流等長期趨勢加持，是具有投資潛力的另一選擇。

產業亮點各據一方 前景展望佳

Factset(2024/12/20)預估，今年史坦普500企業的每股盈餘表現首推科技和醫療保健，都有20%以上的增長幅度，其他像是工業、原物料、通訊服務、消費耐久財也都可望繳出兩位數成績。今年產業輪動可望帶旺其他類股表現，富蘭克林投顧匯整人工智慧、數位金融、人口結構高齡化、基礎建設及永續等五大趨勢主題，可做為長期定期定額的標的。

在科技方面，不只產業面位居市場主流，相關政策亦是推升後市持續看好的主因，首先，美國減稅優惠將提振企業IT支出，並有利軟體領域；其次是監管負擔減輕，對受到嚴格反壟斷審查的科技巨頭有利，而小型科技股也有望受益於更活躍的併購環境；再者，共和黨放鬆AI監管以確保美國在AI技術的領先地位，不過要注意更嚴格的半導體出口至中國的審查、中國進口關稅，將影響電商與消費性電子等市場。

至於去年表現相對落後的生技醫療產業，歷經修正後估值已來到更有吸引力的水準，加上市場對原先將出任川普政府衛生部長人選的疑慮漸減、新政府也可望推出更多友善市場政策，皆有助於未來併購活動進行、創新研發提升，股價走勢短線波動較大，但長線趨勢仍保持向上。

迎接川普2.0，美股續擔綱主角，富蘭克林投顧認為，美中貿易戰、關稅一旦實施，身為美國緊密盟友的日本、印度受到影響將相對較低，這兩個國家也各擁有企業治理改善、高度經濟成長動能的良好基本面，加上股價尚處於合理水位，也是偏好亞洲題材的投資人可進一步納入豐富資產配置內容。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。定期定額報酬率係理柏資訊假設每月1日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
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川普 科技股 美股 聯準會 關稅

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