年薪60萬很少？其實已至少贏一半以上的人！ 達人：在餐飲業甚至是前20％
祝大家2025新年快樂啦！
今天分享去年主計總處發布的薪資水平統計表，其中最頂端的10%平均有超過一百萬的年薪，而中位數大概是接近60萬，換句話說，當你年薪60萬的時候，就已經贏過至少一半以上的台灣人了，如果還沒達成的人，新的一年繼續努力吧！
值得一提的是，薪資收入跟行業別也有不小的關係，舉例來說：在電子產業年薪60萬大概只贏過20%的人而已，但如果在住宿或餐飲產業，卻能贏過80%的人。
所以...假如你是高薪的人也不用對自己有過度的優越，或是對相對低薪的人太嚴苛，某方面來說，其實這都帶有一些運氣成分，只要各自盡自己所能，對得起自己最重要！
新的一年，祝各位都可以越賺越多、越存越多！
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