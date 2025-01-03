「自律」有多可怕…第一次知道它是負面的？ 王木木：焦慮、失眠、喪失自信、依賴安眠藥
自律女生有多可怕？讓我來回答：焦慮、失眠、喪失自信、依賴安眠藥。
今年初，嘗試懷第二胎。因為個性容易焦慮，我長年依賴安眠藥入睡。為了備孕，想先戒掉安眠藥，尋求心理諮商的幫助。
一開始，諮商師想走行為治療：要我寫睡眠日誌、無論多累都要固定時間起床、即使睡不著，躺床也不超過 20 分鐘。
我乖乖按照諮商師的指示，每天寫睡眠日誌，每週運動三天，下午不碰茶咖啡，每天逼自己 7:30 起床，安眠藥還是沒有減少半顆。
諮商幾次之後，都沒有取得進步。諮商師開始認為，安眠藥只是海面上的冰山，海面下還有更深層的議題：
我對自己太嚴格、太自律了，我太想把人生過出「應該要有」的樣子，
經營自媒體，就一定要有聲有色；
去公司上班，就一定要平步青雲；
健身練肌肉，就一定要練得像個健身網美；
就連想懷第二胎的原因，只是因為我認識的人都有生第二胎，自己也是家中老二。
我連家庭都想過成模板的樣子！
這是我第一次知道，自律是負面的。
自律女生有多可怕？焦慮、失眠、喪失自信、依賴安眠藥。自律很可怕吧！
這些自律的背後，是社會框架，是順著棚架生長上去，卻不曾思考為什麼要這麼做。
「你不必那麼好，也沒有關係呀！」諮商師雖然戴著口罩，但她閃閃發亮的眼神，為我昏暗的人生開了一盞燈。
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