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川普將重返白宮 投信業者提醒留意2大觀察指標

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
川普1月下旬將重返白宮，保德信投信指出，投資人不妨持續追蹤關稅與初領失業救濟金兩大指標。圖／路透
川普1月下旬將重返白宮，保德信投信指出，投資人不妨持續追蹤關稅與初領失業救濟金兩大指標。圖／路透

川普1月下旬將重返白宮，對於全球經貿、金融市場都將帶來變化，保德信投信指出，整體而言，川普主張減少富人稅與個人稅、計畫取消綠能減稅補貼並轉向支持傳統能源、提高進口關稅、嚴格限制非法移民等措施，預料短期將使全球市場產生波動，但整體仍有利於股市發展，加上雖然川普支持企業減稅，但也表示不會讓通膨再起，預期不至於一昧擴大財政赤字，建議投資人不妨持續追蹤關稅與初領失業救濟金兩大指標。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，從關稅角度來看，2024年前三季對美國貿易順差最大的國家分別為中國、墨西哥、越南、德國、愛爾蘭、台灣等，川普如果對與美國大量順差的國家提高關稅，全球貿易量勢必萎縮，加上美國境內減少移民的主張，都可能導致二次通膨再起，長期對美國與全球經濟都非常不利，的確是要留意的風險之一；惟目前美國對進口商品實施關稅需參、眾議院同意並以法案形式通過，而現階段共和黨內仍有雜音，執行面仍需要回歸美國利益。

除了關稅政策的影響之外，美國初領失業救濟金人數也是值得觀察的景氣指標，彭子芸說，數據顯示，美國出現經濟衰退前，申請失業救濟金人數會提前快速上升至30萬人以上，且發生衰退後3個月人數會持續上升。目前市場經歷兩年的多頭反彈，過去半年美國初次申領失業救濟金平均值約23萬人左右，距離風險值的30萬人仍有一段距離，顯示就業市場依然呈現相當穩健的成長，美國經濟動能強勁。

以長期角度來看，彭子芸分析，不論是共和黨或民主黨當政，股市皆為上揚的態勢。川普2016年至2020年擔任總統期間，雖然在2018年對中國祭出貿易戰曾對股市造成波動，但事後檢視並沒有影響股市整體多頭架構，反而在川普就任期間，S&P 500指數年化大漲16%，科技股為主的那斯達克指數更是年化強彈26%。

彭子芸強調，在全球企業AI資本支出的軍備競賽中，輝達執行長黃仁勳重申對前景樂觀看法，強調AI產業「變現能力」無虞，而人工智慧快速發展進入第3年，已開始創造新的生產力循環，影響力從半導體與雲端服務，逐漸延伸到消費性電子、專業服務及醫療健康領域，都將帶給2025年美國股市正向支持動能。

AI 川普 美國經濟 關稅

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